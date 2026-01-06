Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Banu İriç

Trump: Maduro vahşi bir adam, kimse bizimle başa çıkamaz

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Trump Venezuela'nın Maduro'dan çok çektiğini savunarak mutlu olduğunu söyledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
18:37
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
18:54

Cumhuriyetçi Parti üyelerine yönelik konuşma yapan Trump son yaptıkları operasyonu övdü. Trump açıklamalarında önceki yönetimin yaptıklarına dair eleştirilerde de bulundu. Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

-Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz

-Maduro vahşi bir adam. Venezuela için çok mutluyum. ABD dışında kimse Maduro operasyonunu yapamazdı. taktiksel olarak inanılmaz bir operasyon yaptık.

-Önceki başkanın bütün politikaları çok kötüydü. Biden neler yaptığını hiç bilmiyordu. Kendi yaptıklarını bile otomatik imzalardan bilmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

#Dünya
