Trump: Maduro vahşi bir adam, kimse bizimle başa çıkamaz

Cumhuriyetçi Parti üyelerine yönelik konuşma yapan Trump son yaptıkları operasyonu övdü. Trump açıklamalarında önceki yönetimin yaptıklarına dair eleştirilerde de bulundu. Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

-Dünyada en çok korkulan en güçlü orduya sahibiz. Bizle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz

-Maduro vahşi bir adam. Venezuela için çok mutluyum. ABD dışında kimse Maduro operasyonunu yapamazdı. taktiksel olarak inanılmaz bir operasyon yaptık.

-Önceki başkanın bütün politikaları çok kötüydü. Biden neler yaptığını hiç bilmiyordu. Kendi yaptıklarını bile otomatik imzalardan bilmiyor.

Ayrıntılar geliyor...