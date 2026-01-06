Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartlar

Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2026 giriş sınavı tarihi ve başvuru şartları merak ediliyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi imkânları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sağlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı bu sene 81 ilde düzenlenecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartlar
06.01.2026
06.01.2026
Darüşşafaka Giriş Sınav tarihi belli oldu.

Ebeveyni hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz fakat akademik olarak başarılı 4’üncü sınıf öğrencilerine eğitim imkânı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları giriş sınavı için başvuru koşulları da duyuruldu.

Sınavı başarıyla geçen öğrenciler, ailelerinin ekonomik koşulları ve sağlık durumlarına ilişkin incelemelerden de geçerek Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında İngilizce ağırlıklı, tam burslu ve yatılı eğitim almaya hak elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartlar

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00’de 81 ilde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 29 Aralık 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartlar

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI NELER?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavına başvurmak isteyen öğrencinin;

  • T.C. vatandaşı olması şart
  • Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması koşulu
  • Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli bulunmaması
  • 2025-2026 eğitim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.
#Yaşam
