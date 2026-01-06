Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartlar

Darüşşafaka Giriş Sınav tarihi belli oldu.

Ebeveyni hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz fakat akademik olarak başarılı 4’üncü sınıf öğrencilerine eğitim imkânı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları giriş sınavı için başvuru koşulları da duyuruldu.

Sınavı başarıyla geçen öğrenciler, ailelerinin ekonomik koşulları ve sağlık durumlarına ilişkin incelemelerden de geçerek Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında İngilizce ağırlıklı, tam burslu ve yatılı eğitim almaya hak elde edecek.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00’de 81 ilde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 29 Aralık 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI NELER?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavına başvurmak isteyen öğrencinin;