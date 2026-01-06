Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor

Beşiktaş, ara transfer dönemi stratejileri kapsamında orta saha hattını güçlendirmek adına Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Denis Zakaria’yı listesine aldı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki İsviçreli ön liberoyu yakından izliyor ve şartların oluşması halinde resmi temaslara başlamayı hedefliyor.

Monaco cephesi ise Zakaria için bonservis beklentisini belirledi.

Fransız kulübünün, deneyimli futbolcunun transferine yaklaşık 20 milyon Euro bedel karşılığında olumlu yaklaşacağı iddia edildi.

DENİS ZAKARİA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado 20 Kasım 1996 tarihinde Kongolu bir baba ve Güney Sudanlı bir annenin çocuğu olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi.

Zakaria, Haziran 2015'te Young Boys'a imza attı.

Haziran 2017'de Zakaria, Borussia Mönchengladbach’a 10 milyon euro karşılığında transfer edildi.

2022'de Juventus’a transfer olurken 2023 başında Chelsea’ye kiralık gitti.

14 Ağustos 2023'te Zakaria, Monaco'ya katıldı.

Zakaria, hızı, gücü, atletizmi ve agresif oyun tarzı nedeniyle orta sahanın etkili bir oyuncusu olarak biliniyor.

Oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde.