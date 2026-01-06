Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor

Transfer döneminde eksik bölgeleri nokta hamlelerle tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta gündemde Denis Zakaria olduğu öne sürüldü. Denis Zakaria isminin duyulmasıyla birlikte oyuncunun kariyeri ve piyasa değeri ilgi odağı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 18:09
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 18:09

Beşiktaş, ara transfer dönemi stratejileri kapsamında orta saha hattını güçlendirmek adına Ligue 1 ekiplerinden Monaco’da forma giyen Denis Zakaria’yı listesine aldı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki İsviçreli ön liberoyu yakından izliyor ve şartların oluşması halinde resmi temaslara başlamayı hedefliyor.

Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor

Monaco cephesi ise Zakaria için bonservis beklentisini belirledi.

Fransız kulübünün, deneyimli futbolcunun transferine yaklaşık 20 milyon Euro bedel karşılığında olumlu yaklaşacağı iddia edildi.

Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor

DENİS ZAKARİA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado 20 Kasım 1996 tarihinde Kongolu bir baba ve Güney Sudanlı bir annenin çocuğu olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi.

Zakaria, Haziran 2015'te Young Boys'a imza attı.

Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor

Haziran 2017'de Zakaria, Borussia Mönchengladbach’a 10 milyon euro karşılığında transfer edildi.

2022'de Juventus’a transfer olurken 2023 başında Chelsea’ye kiralık gitti.

14 Ağustos 2023'te Zakaria, Monaco'ya katıldı.

Denis Zakaria kaç yaşında nereli? Beşiktaş’a transferi konuşuluyor

Zakaria, hızı, gücü, atletizmi ve agresif oyun tarzı nedeniyle orta sahanın etkili bir oyuncusu olarak biliniyor.

Oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.