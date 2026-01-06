Menü Kapat
Kahreden olay: Genç kız kar kütlesi altında can verdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaldırımda yürürken çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düştüğü 20 yaşındaki genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahreden olay: Genç kız kar kütlesi altında can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 18:35

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Fuar Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde trajik bir olay yaşandı. Kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki A.İ., bir binanın çatısında biriken yoğun kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan acı kaybın ardından emniyet güçleri olay mahallinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARI

Olayın ardından açıklama yapan yetkililer, özellikle kış aylarında çatı kenarlarında oluşan kar sarkıtları ve biriken kütlelere karşı halkı uyardı. Vatandaşların bina altlarından geçerken dikkatli olmaları gerektiğini belirten ekipler, benzer kazaların yaşanmaması için bina sahiplerinin de gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

