Saadet Partisi'nin bugünkü 'Geleneksel İstanbul İftarı' programına CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere pek çok siyasi partinin lideri katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti Saadet Partisi'nin geleneksel İstanbul İftarı'na CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere pek çok siyasi partinin lideri katıldı ve gazeteci Hasan Basri Akdemir, buluşmada Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsü gördüğünü belirtti. İftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, iftar programının siyasi konular yerine halkı ilgilendiren konuların ağırlıkta olduğu bir buluşma olduğunu söyledi. Akdemir, Fatih Erbakan ve Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ın samimiyetine dikkat çekerek buradan bir ittifak çıkabileceği yorumunu yaptı. Akdemir, DEVA ve Gelecek Partilerinin CHP ile bağlarını koparmış olmasının ittifak bakımından geniş bir ittifak çıkmayacağını ancak Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsü gördüğünü belirtti.

İstanbul Fatih'te bulunan Kadir Toptaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılım sağladı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında bu iftar davetini yorumlayan gazeteci Hasan Basri Akdemir, geçmiş yıllarda daha çok muhalif konuların ön plana çıktığı buluşmaların aksine bu defa siyasi konuların değil halkı ilgilendiren konuların ağırlıkta olduğu bir buluşma olduğunu söyledi.

"PARTİLER ARASINDA İTTİFAK ÇIKABİLİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partiden ayrılmasından sonra ilk defa Saadet Partisi logosunun çatısı altında bir davette yer aldığını belirten Akdemir, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ile olan samimiyete dikkat çekerek buradan bir ittifak çıkabileceği yorumunu yaptı.

"MİLLİ GÖRÜŞ'TE İTTİFAK GÖRÜNTÜSÜ GÖRDÜM"

Akdemir partiler arasında Milli Görüş altında bir ittifak görüntüsü bulduğunu belirterek izlenimlerini şu şekilde aktardı:

"Buradan bir ittifak çıkar mı konuşmaları oldu. Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan'ın samimiyetini gördükten sonra buradan ittifak çıkabilmesinin ihtimalinin güçlendiğini düşünüyorum. DEVA ve Gelecek Partilerinin tavrı belli edecek. DEVA ve Gelecek'in CHP ile bağlarını koparmış olması ittifak bakımından geniş bir ittifak çıkmayacağını ama Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsünü orada gördüm."