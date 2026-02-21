Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti

Kategoriler
Saadet Partisi'nin bugünkü 'Geleneksel İstanbul İftarı' programına CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere pek çok siyasi partinin lideri katıldı.
İstanbul Fatih'te bulunan Kadir Toptaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılım sağladı.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında bu iftar davetini yorumlayan gazeteci Hasan Basri Akdemir, geçmiş yıllarda daha çok muhalif konuların ön plana çıktığı buluşmaların aksine bu defa siyasi konuların değil halkı ilgilendiren konuların ağırlıkta olduğu bir buluşma olduğunu söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partiden ayrılmasından sonra ilk defa Saadet Partisi logosunun çatısı altında bir davette yer aldığını belirten Akdemir, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ile olan samimiyete dikkat çekerek buradan bir ittifak çıkabileceği yorumunu yaptı.
Akdemir partiler arasında Milli Görüş altında bir ittifak görüntüsü bulduğunu belirterek izlenimlerini şu şekilde aktardı:
"Buradan bir ittifak çıkar mı konuşmaları oldu. Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan'ın samimiyetini gördükten sonra buradan ittifak çıkabilmesinin ihtimalinin güçlendiğini düşünüyorum. DEVA ve Gelecek Partilerinin tavrı belli edecek. DEVA ve Gelecek'in CHP ile bağlarını koparmış olması ittifak bakımından geniş bir ittifak çıkmayacağını ama Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsünü orada gördüm."