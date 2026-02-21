Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti

Saadet Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği "Adalet Sofraları" iftarında siyasi partilerin liderleri aynı sofrada buluştu. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in yaptığı değerlendirmede bu iftarda özellikle Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan'ın yakın teması dikkat çekti. Akdemir, DEVA ve Gelecek Partisi'nin CHP'den uzaklaşmasına dikkat çekerek Milli Görüş çatısı altında ittifak ihtimalini gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 22:12

'nin bugünkü 'Geleneksel İstanbul İftarı' programına CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere pek çok siyasi partinin lideri katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Saadet Partisi'nin geleneksel İstanbul İftarı'na CHP, DEVA, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi başta olmak üzere pek çok siyasi partinin lideri katıldı ve gazeteci Hasan Basri Akdemir, buluşmada Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsü gördüğünü belirtti.
İftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Gazeteci Hasan Basri Akdemir, iftar programının siyasi konular yerine halkı ilgilendiren konuların ağırlıkta olduğu bir buluşma olduğunu söyledi.
Akdemir, Fatih Erbakan ve Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ın samimiyetine dikkat çekerek buradan bir ittifak çıkabileceği yorumunu yaptı.
Akdemir, DEVA ve Gelecek Partilerinin CHP ile bağlarını koparmış olmasının ittifak bakımından geniş bir ittifak çıkmayacağını ancak Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsü gördüğünü belirtti.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti

İstanbul Fatih'te bulunan Kadir Toptaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı , Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılım sağladı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında bu iftar davetini yorumlayan gazeteci Hasan Basri Akdemir, geçmiş yıllarda daha çok muhalif konuların ön plana çıktığı buluşmaların aksine bu defa siyasi konuların değil halkı ilgilendiren konuların ağırlıkta olduğu bir buluşma olduğunu söyledi.

Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti

"PARTİLER ARASINDA İTTİFAK ÇIKABİLİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partiden ayrılmasından sonra ilk defa Saadet Partisi logosunun çatısı altında bir davette yer aldığını belirten Akdemir, Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ile olan samimiyete dikkat çekerek buradan bir ittifak çıkabileceği yorumunu yaptı.

Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti

"MİLLİ GÖRÜŞ'TE İTTİFAK GÖRÜNTÜSÜ GÖRDÜM"

Akdemir partiler arasında Milli Görüş altında bir ittifak görüntüsü bulduğunu belirterek izlenimlerini şu şekilde aktardı:

"Buradan bir ittifak çıkar mı konuşmaları oldu. Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan'ın samimiyetini gördükten sonra buradan ittifak çıkabilmesinin ihtimalinin güçlendiğini düşünüyorum. DEVA ve Gelecek Partilerinin tavrı belli edecek. DEVA ve Gelecek'in CHP ile bağlarını koparmış olması ittifak bakımından geniş bir ittifak çıkmayacağını ama Milli Görüş'te bir ittifak görüntüsünü orada gördüm."

Siyasi kulislerde konuşulan Milli Görüş'te birleşme sinyali: Saadet Partisi iftarındaki buluşma dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Müsavat Dervişoğlu'ndan ittifak açıklaması! Ankara'da dikkat çeken buluşma
Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ittifak için sinyali verdi: 4 parti bir araya gelebilir
ETİKETLER
#fatih erbakan
#saadet partisi
#siyasi partiler
#İstanbul İftarı
#Milli Görüş İttifakı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.