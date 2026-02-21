Konyaspor Galatasaray CANLI nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maç kadrosu (ilk 11’ler)

Konyaspor Galatasaray maçını veren yabancı kanallar belli oldu. Süper Lig karşılaşmaları dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor Galatasaray arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ev sahibi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanmayı başarmıştı. Konyaspor, ev sahibi avantajını kullanarak Galatasaray karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Bu sezon ligde geride kalan 22 haftada sadece 4 galibiyeti bulunan Konya ekibi, haftaya 14. sırada girdi. Galatasaray etkili hücum hattıyla dikkat çekerken oynadığı son beş karşılaşmada rakip fileleri 20 kez sarsarken kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Peki Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle nerede? İşte, Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayını bilgisi…

KONYASPOR GALATASARAY CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbol tutkunları TOD TV aracılığıyla internet bağlantısı olan telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla karşılaşmayı canlı takip edebilirler.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Konyaspor Galatasaray mücadelesini canlı izleyebilmek için futbolseverlerin beIN Sports üyeliğinin olması gerekmektedir. 2025-2026 sezonu beIN Sports Üyelik Paketi olmayan futbolseverler karşılaşmayı canlı takip edemeyecek. Yasal olmayan yollardan mücadeleyi canlı yayınlayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak. Alternatif olarak üyeliği olmayanlar TOD TV üyeliği yaparak Konyaspor - Galatasaray maçını canlı olarak izleyebilirler

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Önemli mücadele bugün (21 Şubat) saat 20.00’da başlayacak. Konyaspor Galatasaray karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Samet Çavuş üstlenecek.

KONYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Andzouana, Olaigbe, Melih, Berkan, Deniz, Kramer, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemine, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

GALATASARAY LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Okan Buruk’un ekibinde etkili hücum ayakları gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Juventus maçındaki performansıyla dikkat çeken Osimhen, takımını Konyaspor maçında yalnız bırakacak. Galatasaray geride kalan 22 müsabakada rakip fileleri 55 kez sarsarken kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

OSİMHEN’İN YOKLUĞUNDA GÖZLER İCARDİ’DE

Sarı-kırmızılı ekipte son lig maçında "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gol krallığı yarışında zirveye yaklaşmak için mücadele edecek.Uzun bir sakatlıktan çıkan ve yeni yeni forma giren Icardi, ligin 22. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde 3 gol birden attı. Ligde toplamda 13 gole ulaşan 33 yaşındaki santrfor, 16 golle zirvede yer alan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile 15 gollü RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'u yakalamaya çalışacak.