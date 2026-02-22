Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İnşaatı 144 yıl sürdü! Dünyanın en yüksek kilisesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

İspanya'da yer alan Sagrada Familia Bazilakası, 144 yılın ardından 172.5 metreyle en yüksek seviyesine ulaştı. İsa Kulesi'nin tamamlanmasıyla dünyanın en yüksek dini yapısı unvanını pekiştiren bazilikanın açılışı Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümü olan 10 Haziran'da yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnşaatı 144 yıl sürdü! Dünyanın en yüksek kilisesi kapılarını açmaya hazırlanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 10:30

Modern mimarinin öncü isimlerinden Antoni Gaudi’nin başyapıtı Sagrada Familia Bazilikası, 144 yıl süren inşa sürecinin ardından en yüksek seviyesine ulaştı. Barcelona’daki bazilika, son çalışmalarla birlikte 172,5 metre yüksekliğe erişti.

Geçtiğimiz ekim ayında 162,9 metreye ulaşan yapı, o tarihten bu yana dünyanın en yüksek dini yapısı unvanını taşıyor.

Son aşamada, İsa Kulesi’nin tamamlanmasını sağlayacak bölüm dev bir vinç yardımıyla yerine yerleştirildi. Böylece bazilika nihai yüksekliği olan 172,5 metreye çıkarak en üst noktasına kavuştu.

İnşaatı 144 yıl sürdü! Dünyanın en yüksek kilisesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

18 AYRI KULE YER ALIYOR

Tamamlandığında yaklaşık 13 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia’da toplam 18 kule yer alıyor.

İsa Kulesi’nin resmi açılışının ise, mimar Antoni Gaudi’nin 100’üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran’da yapılması planlanıyor.

İnşaatı 144 yıl sürdü! Dünyanın en yüksek kilisesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

İLK KAZMA 1882'DE VURULDU

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atılmıştı. Gaudi, bazilikayı tamamlaya-madan 1926'da hayatını kaybetti.

Karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle çalışmalar yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Sagrada Familia Bazilikası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarihin karanlık sayfasına yeni kimlik! Hitler’in doğduğu ev polis merkezi oluyor
Köpeği yaladı, hayatı tepetaklak oldu! Tüm uzuvlarını kaybetti
ETİKETLER
#inşaat
#Mimari
#Barselona
#Antoni Gaudi
#Sagrada Familia
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.