İnşaatı 144 yıl sürdü! Dünyanın en yüksek kilisesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

Modern mimarinin öncü isimlerinden Antoni Gaudi’nin başyapıtı Sagrada Familia Bazilikası, 144 yıl süren inşa sürecinin ardından en yüksek seviyesine ulaştı. Barcelona’daki bazilika, son çalışmalarla birlikte 172,5 metre yüksekliğe erişti.

Geçtiğimiz ekim ayında 162,9 metreye ulaşan yapı, o tarihten bu yana dünyanın en yüksek dini yapısı unvanını taşıyor.

Son aşamada, İsa Kulesi’nin tamamlanmasını sağlayacak bölüm dev bir vinç yardımıyla yerine yerleştirildi. Böylece bazilika nihai yüksekliği olan 172,5 metreye çıkarak en üst noktasına kavuştu.

18 AYRI KULE YER ALIYOR

Tamamlandığında yaklaşık 13 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia’da toplam 18 kule yer alıyor.

İsa Kulesi’nin resmi açılışının ise, mimar Antoni Gaudi’nin 100’üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran’da yapılması planlanıyor.

İLK KAZMA 1882'DE VURULDU

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atılmıştı. Gaudi, bazilikayı tamamlaya-madan 1926'da hayatını kaybetti.

Karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle çalışmalar yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Sagrada Familia Bazilikası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.