Tarihin karanlık sayfasına yeni kimlik! Hitler’in doğduğu ev polis merkezi oluyor

Avusturya hükümeti, Adolf Hitler’in doğduğu evi polis karakoluna dönüştürme kararı aldı. Bu adımın, aşırı sağcı grupların binayı bir "ziyaret noktasına" çevirmesini önlemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Agence France-Presse’nin (AFP) aktardığına göre, Hitler’in 20 Nisan 1889’da dünyaya geldiği Braunau am Inn şehrindeki yapı, karakol olarak kullanılacak. Almanya sınırındaki kasabada alınan bu karar, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Avusturya hükümeti, uzun süredir bakımsız halde bulunan yapıyı “nötrleştirmek” amacıyla 2016 yılında kamulaştırmıştı. İçişleri Bakanlığı ise polis birimlerinin 2026’nın ikinci çeyreğinde binaya taşınmasının planlandığını duyurdu.

"MİLYONLARCA ÖLÜ UYARIYOR"

Evin önündeki anıt taşta, “Barış, Özgürlük ve Demokrasi için. Faşizme bir daha asla. Milyonlarca ölü uyarıyor” ifadeleri yer alıyor.

Avusturya, 1938’de Nazi Almanyası tarafından ilhak edilmiş; ülkenin Holokost’taki sorumluluğunu tam anlamıyla kabul etmediği yönünde geçmişte sık sık eleştiriler yöneltilmişti. Nazi döneminde yaklaşık 65 bin Avusturyalı Yahudi yaşamını yitirirken, 130 bin kişi de sürgüne gönderildi.

Braunau’da geçen yıl Nazileri anan iki sokağın ismi, aktivistlerin yıllar süren itirazlarının ardından değiştirilmişti. Hitler’in doğduğu evin geleceğine ilişkin tartışmalar ise ülkede Holokost geçmişiyle nasıl yüzleşileceği sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.