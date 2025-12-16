Menü Kapat
 Özge Sönmez

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını katletti! Şoke eden kaçış anı: Balkondan balkona böyle atladı

Adana'da 19 yaşındaki genç, eski kız arkadaşının yeni sevgilisi tarafından katledildi. Genci bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı balkondan balkona atlayıp kaçmak istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

16.12.2025
16.12.2025
Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde 19 yaşındaki Murat İnanmaz isimli genç, eski kız arkadaşı Y.S.'yi arayarak rahatsız etti. Genç kız durumu yeni sevgilisine anlatınca dehşet yaşandı. Durumu öğrenen yeni sevgili A.B., Murat İnanmaz ile görüşmek istedi. Y.S., İnanmaz'a konum atarak konuşmak için yanına çağırdı. konuma gelen İnanmaz, genç kız ve sevgilisini gördü. İki erkek arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını katletti! Şoke eden kaçış anı: Balkondan balkona böyle atladı

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavgada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin (18) A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını katletti! Şoke eden kaçış anı: Balkondan balkona böyle atladı

BALKONDAN BALKONA ATLAMAYA ÇALIŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülenirken şüpheli atladığı dairede kıskıvrak yakalandı. A.B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç. de gözaltına alındı.
Şüpheli A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği, Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını katletti! Şoke eden kaçış anı: Balkondan balkona böyle atladı
