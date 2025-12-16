Sevgilisinin eski erkek arkadaşını katletti! Şoke eden kaçış anı: Balkondan balkona böyle atladı

Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde 19 yaşındaki Murat İnanmaz isimli genç, eski kız arkadaşı Y.S.'yi arayarak rahatsız etti. Genç kız durumu yeni sevgilisine anlatınca dehşet yaşandı. Durumu öğrenen yeni sevgili A.B., Murat İnanmaz ile görüşmek istedi. Y.S., İnanmaz'a konum atarak konuşmak için yanına çağırdı. konuma gelen İnanmaz, genç kız ve sevgilisini gördü. İki erkek arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavgada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İnanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek S.Ç.'nin (18) şüpheli A.B.'nin saklanmasına yardım ettiğini tespit etti.

BALKONDAN BALKONA ATLAMAYA ÇALIŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.B.'nin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde saklandığı apartmana operasyon düzenledi. Polisi fark eden A.B., kaçmak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan 4'üncü kattaki dairenin balkonuna atladı. Bu anlar da cep telefonuyla görüntülenirken şüpheli atladığı dairede kıskıvrak yakalandı. A.B. ile birlikte sevgilisi Y.S. ve arkadaşı S.Ç. de gözaltına alındı.

Şüpheli A.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Niyetim öldürmek değildi, konuşmak istiyordum. Bir anlık sinirle saldırdım, pişmanım" dediği, Y.S.'nin ise ifadesinde, "Murat beni sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedi. Murat'ı çağırdım, kavga çıktı" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.