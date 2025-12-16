Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Google, Dark Web Raporu’nu kapatma kararı aldı

Aralık 16, 2025 10:45
1
Google dark web

Google, kullanıcıların kişisel bilgilerinin karanlık ağda yer alıp almadığını gösteren Dark Web Raporu aracını 2026’nın başında tamamen devre dışı bırakıyor. Şirket, odağını daha işlevsel ve yönlendirici güvenlik araçlarına kaydırmayı planlıyor.

2
Google, Dark Web Raporu’nu kapatma kararı aldı

Google, güvenlik tarafında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların e-posta adresi ve benzeri bilgilerinin dark web’de dolaşıp dolaşmadığını kontrol etmeye yarayan Google Dark Web Raporu aracının kullanımdan kaldırılacağı resmen duyuruldu. Şirkete göre bu karar, daha etkili ve doğrudan koruma sağlayan araçlara odaklanma hedefinin bir parçası.

3
Google, Dark Web Raporu’nu kapatma kararı aldı

TAKVİM NET: AŞAMALI KAPANIŞ GELİYOR

Belirlenen takvime göre Dark Web Raporu, 15 Ocak 2026 itibarıyla yeni sonuçları izlemeyi bırakacak. Araç ve mevcut raporlara erişim ise 16 Şubat 2026 tarihinde tamamen sona erecek. Bu tarihten sonra rapora ait tüm veriler sistemden silinecek. Dileyen kullanıcılar, izleme profillerini bu tarihlerden önce ayarlar menüsü üzerinden kendileri de silebilecek.

4
Google, Dark Web Raporu’nu kapatma kararı aldı

GOOGLE NEDEN BU KARARI ALDI?

Google, kararın arkasında kullanıcı geri bildirimlerinin olduğunu vurguluyor. Mevcut rapor sisteminin genel bir tablo sunduğu ancak kullanıcılara “şimdi ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını yeterince veremediği ifade ediliyor. Şirket, bu nedenle daha net yönlendirmeler sunan ve somut adımlar içeren güvenlik çözümlerine ağırlık vermek istiyor. Yani amaç, sadece bilgi vermek değil, gerçek bir koruma sağlamak.

5
Google, Dark Web Raporu’nu kapatma kararı aldı

YERİNE HANGİ ARAÇLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Dark Web Raporu devre dışı kalsa da Google, kullanıcıların güvenliği için farklı seçenekler sunmaya devam ediyor. Güvenlik ve Gizlilik Kontrolleri, Geçiş Anahtarı özelliği, Google Şifre Yöneticisi ve 2 Adımlı Doğrulama bu araçların başında geliyor. Ayrıca kişisel bilgilerin arama sonuçlarında görünmesini istemeyenler, “Sizinle ilgili sonuçlar” özelliğini kullanarak bu içeriklerin kaldırılmasını talep edebiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.