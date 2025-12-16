Google, Dark Web Raporu’nu kapatma kararı aldı

Kategoriler
Google, güvenlik tarafında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların e-posta adresi ve benzeri bilgilerinin dark web’de dolaşıp dolaşmadığını kontrol etmeye yarayan Google Dark Web Raporu aracının kullanımdan kaldırılacağı resmen duyuruldu. Şirkete göre bu karar, daha etkili ve doğrudan koruma sağlayan araçlara odaklanma hedefinin bir parçası.
Belirlenen takvime göre Dark Web Raporu, 15 Ocak 2026 itibarıyla yeni sonuçları izlemeyi bırakacak. Araç ve mevcut raporlara erişim ise 16 Şubat 2026 tarihinde tamamen sona erecek. Bu tarihten sonra rapora ait tüm veriler sistemden silinecek. Dileyen kullanıcılar, izleme profillerini bu tarihlerden önce ayarlar menüsü üzerinden kendileri de silebilecek.
Google, kararın arkasında kullanıcı geri bildirimlerinin olduğunu vurguluyor. Mevcut rapor sisteminin genel bir tablo sunduğu ancak kullanıcılara “şimdi ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını yeterince veremediği ifade ediliyor. Şirket, bu nedenle daha net yönlendirmeler sunan ve somut adımlar içeren güvenlik çözümlerine ağırlık vermek istiyor. Yani amaç, sadece bilgi vermek değil, gerçek bir koruma sağlamak.
Dark Web Raporu devre dışı kalsa da Google, kullanıcıların güvenliği için farklı seçenekler sunmaya devam ediyor. Güvenlik ve Gizlilik Kontrolleri, Geçiş Anahtarı özelliği, Google Şifre Yöneticisi ve 2 Adımlı Doğrulama bu araçların başında geliyor. Ayrıca kişisel bilgilerin arama sonuçlarında görünmesini istemeyenler, “Sizinle ilgili sonuçlar” özelliğini kullanarak bu içeriklerin kaldırılmasını talep edebiliyor.