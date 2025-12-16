Menü Kapat
10°
Başıboş sokak köpeği dehşeti! Yaralılara yardıma koşan kalabalığa da saldırdılar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş köpekler 2 kişiye saldırdı. Köpekler, yaralı vatandaşlara yardım etmeye çalışan kalabalığa da saldırdı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti! Yaralılara yardıma koşan kalabalığa da saldırdılar
Başıboş sokak köpeklerinin korkunç saldırısına bir yenisi daha eklendi. 'ın Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan M.K. (45) isimli kadın ve S.Ö. (55), el ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Başıboş sokak köpeği dehşeti! Yaralılara yardıma koşan kalabalığa da saldırdılar

KÖPEKLER KALABALIĞA DADANDI

Çevredekiler yaralanan vatandaşların yardımına koşarken saldırgan köpek kalabalığa saldırdı. Hastaneye sevk edilen 2 tedavileri sonrası tabucu edildi.

Başıboş sokak köpeği dehşeti! Yaralılara yardıma koşan kalabalığa da saldırdılar

''TAM 12 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADIK''

Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten vatandaşlardan Habip Yıldız, ''Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz'' dedi.

Başıboş sokak köpeği dehşeti! Yaralılara yardıma koşan kalabalığa da saldırdılar
Ümraniye'de başıboş at paniği! Vatandaşları dakikalarca kovaladı
