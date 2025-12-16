Beyaz metaller bu yıl para bastı

Gümüş, platin ve paladyum 2025 boyunca güçlü bir performans sergiledi. Arz kısıtları ve sanayi talebi, beyaz metalleri yatırımcıların radarına taşıdı.

2025 yılı, beyaz metaller için oldukça hareketli geçti. Özellikle gümüş, yılın en dikkat çeken enstrümanlarından biri oldu. Yıl başında 29.900 seviyesinde olan gümüş, dün itibarıyla 53.943’e kadar yükseldi. Böylece bir yılda yaklaşık yüzde 80.4’lük değer artışı kaydetti. Bu yükselişte hem sanayi talebi hem de arz tarafındaki sınırlamalar belirleyici oldu.