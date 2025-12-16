Menü Kapat
Beyaz metaller bu yıl para bastı

Aralık 16, 2025 10:56
gümüş

Gümüş, platin ve paladyum 2025 boyunca güçlü bir performans sergiledi. Arz kısıtları ve sanayi talebi, beyaz metalleri yatırımcıların radarına taşıdı.

2025 yılı, beyaz metaller için oldukça hareketli geçti. Özellikle gümüş, yılın en dikkat çeken enstrümanlarından biri oldu. Yıl başında 29.900 seviyesinde olan gümüş, dün itibarıyla 53.943’e kadar yükseldi. Böylece bir yılda yaklaşık yüzde 80.4’lük değer artışı kaydetti. Bu yükselişte hem sanayi talebi hem de arz tarafındaki sınırlamalar belirleyici oldu.

Beyaz metaller bu yıl para bastı

PLATİN ARZ SIKINTISIYLA ÖNE ÇIKTI

Platin cephesinde tablo daha da çarpıcı. Ocak ayında 922.40 dolar seviyesinde bulunan platin, Aralık ayında 1.815.90 dolara kadar yükseldi. Yıl genelinde yaklaşık yüzde 97’lik artışla dikkat çekti.

Küresel üretimin önemli bir bölümünü karşılayan Güney Afrika’da yaşanan yapısal sorunlar, platinin arzını sınırladı. Bu durum fiyatları yukarı taşırken, otomotiv, kimya ve mücevher sektörlerinden gelen talep de platinin güçlü seyrini destekledi.

Beyaz metaller bu yıl para bastı

PALADYUM OTOMOTİVE PARALEL HAREKET ETTİ

Paladyumda ise 2025 yılı daha dengeli ama yine de kazançlı geçti. Ocak ayında 912.10 dolar seviyesinde olan paladyum, Aralık ayında 1.588.50 dolara yükseldi. Böylece yıl genelinde yüzde 74’lük bir değer artışı yaşandı.

Beyaz metaller bu yıl para bastı

Özellikle otomotiv sektöründe yoğun kullanılan paladyum, küresel araç üretimine ilişkin beklentilerle paralel bir seyir izledi. Dünya Platinum Investment Council verilerine göre paladyum talebinin yaklaşık yüzde 80’i otomotiv sektöründen geliyor. Bu güçlü talep, fiyatlar üzerinde belirleyici oldu.

Beyaz metaller bu yıl para bastı

2026 İÇİN BEKLENTİLER POZİTİF

Uzmanlar, beyaz metallerde olumlu havanın 2026 yılında da sürebileceğine işaret ediyor. Sanayi üretiminde toparlanma, yeşil dönüşüm yatırımları ve arz tarafındaki kısıtların devam etmesi halinde özellikle platin ve paladyumun yatırımcı ilgisini koruması bekleniyor.

