Arsa ve tarla satın alırken 'zengin olmanın' şifresi! Mert Başaran canlı yayında açıkladı

'BU İŞİN BİR MANTIĞI VAR'

"Herkesin kendi yoğurt yiyişi var. Bu benim yoğurt yiyişim. Yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir şey değildir. Ben benim yoğurt yiyişimi anlatıyorum. Ben niye anlatıyorum? Biz çok eski İstanbullu olduğumuz için 1800'lere, 1700'lere kadar biz bir sürü mal varlığımız varmış, satmışız, etmişiz, para etmemiş, dalga geçilmiş, ben nasıl para kaybedilir çok iyi görmüşüm, nerelerin değerlendiğini görmüşüm, dedem de rahmetli çok not alırmış, ben de not aldım falan filan, aşağı yukarı elimde istatistikler var. Bir mantığı var bu işin. Arsa başka bir şey bir kez. Arsada şu önemli. Arsa biraz büyük paran olması lazım. Yani böyle gidip de 300 bin, 500 bin öyle kolay kolay arsa alamazsın. Arsa; paran vardır, inşaat yapacaksındır, müteahhitsindir veyahut da bir yazlık yapacaksındır, veyahut da bir hayalin vardır bir yere gideceksindir, onun için alınan bir yatırım aracıdır. Yatırımdan çok hatta kullanım aracıdır. Orada imarı önemlidir. Ne kadar ev yapacak, ne kadar çıkacak ona baktırmak lazım. Varsa başka bir şey.