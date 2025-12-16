Steam kış indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor? Binlerce oyun indirimli fiyatlardan satılacak

Steam'in en büyük indirim dönemlerinden biri olan "kış indirimleri" için geri sayım başladı. Oyuncular tarafından heyecanla beklenen Steam kış indirimleri kapsamında büyük bütçeli 3A oyunlar dahil olmak üzere binlerce oyunun fiyatında yüzde 80'e varan indirimler gerçekleşecek. Kullanıcılar tarafından Steam kış indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor sorularının cevapları merak ediliyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Steam tarafından paylaşılan bilgilere göre kış indirimleri 18 Aralık 2025 Perşembe günü başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Steam kış indirimleri saat 21.00'de başlayacak. İndirimler kapsamında aksiyon, macera, FPS, RPG, strateji ve hayatta kalma kategorisinde yer alan binlerce oyunun fiyatının düşmesi bekleniyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Steam kış indirimleri 5 Ocak 2026 tarihine sona erecek. Oyunlarda yapılan indirimler 3 hafta boyunca geçerli olacak. Kullanıcılar bu süre zarfında istedikleri oyunları indirimli fiyatlardan satın alabilecekler. İndirim düzeyleri ise firmalara göre farklılık gösterebiliyor. Bazı oyunlarda yüzde 80 indirim olurken, bazı firmalar yüzde 10 indirim yapabiliyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ'NDE FİYATI DÜŞMESİ BEKLENEN OYUNLAR

Steam kış indirimleri kapsamında birçok oyunun indirime girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Cyberpunk 2077, Fallout serisi, Dead by Daylight, Mount & Blade 2: Bannerlord, Sons of The Forrest, The Witcher 3, Baldur's Gate 3, GTA 5, Elden Ring, RDR 2, Alan Wake ve Star Wars Jedi: Survivor gibi birçok oyun indirime girmişti. Bu oyunların bu yıl da kış indirimleri kapsamında indirime girmesi bekleniyor. Steam kış indirimlerinin başlamasının ardından indirime girecek olan oyunlar netlik kazanacak.