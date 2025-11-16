Menü Kapat
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Grip ve nezleye doğal çözüm oldu! Kış aylarının işte en lezzetli antibiyotiği

Havalar yurt genelinde soğumaya başladı. Bir çok vatandaş soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmanın doğal yollarını ararken Gaziantep'in yöresel lezzeti beyran hem görüntüsüyle hem de doğal antibiyotik özelliğiyle bu kış da sofralarda yerini aldı.

GİRİŞ:
16.11.2025
16.11.2025
Gaziantep mutfağının en sevilen ve tescillenmiş lezzetlerinden biri olan beyran, havaların soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşların tercihi oluyor. Grip ve nezle olanlar için takviye gıda özelliği taşıyan beyran, sıcak yaz günlerinin geride kalması ve havaların soğumasıyla birlikte şifa depolamak isteyen vatandaşların tercih ettiği lezzetler arasında ilk sırada yer alıyor.

DOĞAL BİR ANTİBİYOTİK

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan, içeriğinde kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar barındıran beyran, özellikle soğuk havalarda tüketildiğinde hastalıklara karşı etkili bir koruma sağladığı için grip ve nezle olan beyran içmek için soluğu lokantalarda alıyor.

Grip ve nezleye doğal çözüm oldu! Kış aylarının işte en lezzetli antibiyotiği

GASTRONOMİ ŞEHRİ GAZİANTEP'İN İÇENE ŞİFA VEREN ÇORBASI

Vatandaşlar, gastronomi şehri Gaziantep'te daha çok sonbahar ve kış aylarında tüketilen yemeklerin başında gelen beyranı içerek kış hastalıklarından korunmaya çalışıyor. "Türkiye'nin yemek başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan beyrana bol limon sıkarak ve acı pul biber atarak içen vatandaşlar, beyran içtikten sonra terliyor.

GAZİANTEP'TE EN ÇOK TÜKETİLEN YEMEK

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle bilinen beyranın sonbahar ve kış aylarında Gaziantep'te en çok tüketilen yemekler arasında yer aldığını belirten beyran ustası Ali Saydut, beyranın içerisindeki sarımsak ve özel et suyu ile doğal özelliği taşıyan baharatların soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarına çok iyi geldiğini söyledi.

Grip ve nezleye doğal çözüm oldu! Kış aylarının işte en lezzetli antibiyotiği

"BEY VE PADİŞAH YEMEĞİ OLARAK BİLİNİYOR"

Beyranın Gaziantep'in en özel lezzetlerinden biri olduğunu belirten Saydut, "Beyran, bey ve padişah yemeği olarak bilinir. Yüzyıllardır sultanların yemeği olarak bilinir. Oradan halkın sofrasına inmiştir. Beyranı kuzu etiyle yaparız. Eti önceden haşlarız, kefini alırız. 10-12 saat kadar kısık ateşte kaynatırız. Etler birbirinden ayrılana kadar güzelce pişer. Sabah biz bunları ayıklarız. Servise hazır hale getiririz. İçerisinde pirinç var, kuzu eti var, sarımsak, pul biber, karabiber var. Biz beyranı kış aylarında daha çok tüketiriz. Hasta olduğumuzda, grip ve nezle olduğumuzda beyran yeriz ve beyran bu aylarda daha çok tüketiliyor. Doktordan önce beyrancıya gidilir. Zaten et protein ve sarımsak antibiyotik olarak bilinir. Beyran bunların karışımıyla yapılır ve şifa niyetine yenilir" dedi.

"DOKTORA GİTMEDEN ANTİBİYOTİĞİMİZİ KENDİMİZ ALIYORUZ"

Gaziantep'te grip ve nezle olanların iyileşmek için beyranı yediğini belirten vatandaşlardan Ekrem Karadağ ise, "Biz Gaziantepliler olarak ilacımız beyrandır ve kelle paçadır. Beyran, kelle ve paçanın genel kültürümüzde zaten önemli bir yeri var. Beyranı kışın, sonbaharda ve kış mevsimlerinde hasta olduğumuzda kendimize göre bir inanışımız var, antibiyotik niyetine tüketiyoruz. Severek yiyoruz. Biz doktora gitmeden önce kendi antibiyotiğimizi kelle paça ve beyranda buluyoruz. İyileşemediğimiz zaman tabi doktora başvuruyoruz. Beyran hastalık dışında da severek tüketilen bir lezzettir. Yani biz beyranı hasta olmasak da tüketiyoruz. hafta 7 gün, kış aylarında haftanın bir günü kesinlikle kelle paça ve beyran tüketiriz" şeklinde konuştu.

Grip ve nezleye doğal çözüm oldu! Kış aylarının işte en lezzetli antibiyotiği

"BEYRANI İÇTİKTEN SONRA İŞİMİZİN BAŞINA GEÇİYORUZ

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden beyranı çok sevdiklerini belirten Mehmet Hilaloğlu da, "Gaziantepliler olarak beyran, kelle ve paçayı antibiyotik olarak tüketiyoruz. Bu yöresel yemekler bizim atalarımızdan, dedelerimizden gelen lezzetlerdir. Bu lezzetlerimizi de zevk alarak yiyoruz. Paça içmek için özellikle sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Beyran içenler daha çok terliyor. Terledikten sonra işimizin başına geçiyoruz. Gerekirse gidip dinleniyoruz" diye konuştu.

Grip ve nezleye doğal çözüm oldu! Kış aylarının işte en lezzetli antibiyotiği
