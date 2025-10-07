Tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye AİHM'den resmen istedi

Kobani Davası ve diğer suçlarla birlikte 42 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararıyla ilgili itiraz süresi dolmadan Türkiye'den kritik bir adım geldi.

KARARIN TEKRAR GÖRÜŞÜLMESİ TALEBİ

8 Ekim'de dolacak olan İtiraz süresinden önce Türkiye, AİHM'den, Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de tekrar ele alınması talebinde bulundu.

AİHM'DEN İHLAL VE TAHLİYE KARARI

AİHM, bugüne kadar Demirtaş hakkında 3 kez ihlal kararı vermişti. 8 Ekim'e kadar Türkiye'nin itiraz etmemesi durumunda karar kesinleşecek ve Türkiye, Demirtaş’a 3 bin 245 euro maddi, 32 bin 500 euro manevi tazminat ile 20 bin euro mahkeme masrafı ödemekle yükümlü olacaktı.