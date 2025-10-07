Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye AİHM'den resmen istedi

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni bir gelişme yaşlandı. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM), Demirtaş hakkında verilen kararın Büyük Daire'de ele alınmasını istedi.

Tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye AİHM'den resmen istedi
Kobani Davası ve diğer suçlarla birlikte 42 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 9 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan 'nin eski Eş Genel Başkanı hakkında 'nin () verdiği ikinci ihlal ve kararıyla ilgili süresi dolmadan Türkiye'den kritik bir adım geldi.

Tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında kritik gelişme! Türkiye AİHM'den resmen istedi

KARARIN TEKRAR GÖRÜŞÜLMESİ TALEBİ

8 Ekim'de dolacak olan İtiraz süresinden önce Türkiye, AİHM'den, Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de tekrar ele alınması talebinde bulundu.

AİHM'DEN İHLAL VE TAHLİYE KARARI

AİHM, bugüne kadar Demirtaş hakkında 3 kez ihlal kararı vermişti. 8 Ekim'e kadar Türkiye'nin itiraz etmemesi durumunda karar kesinleşecek ve Türkiye, Demirtaş’a 3 bin 245 euro maddi, 32 bin 500 euro manevi tazminat ile 20 bin euro mahkeme masrafı ödemekle yükümlü olacaktı.

