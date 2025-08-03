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 | Selahattin Demirel

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Avukatı tarih verdi

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer ses getirecek bir açıklama yaptı. Özer, Demirtaş'ın 1 ay içinde tahliye olabileceğini söyledi. Demirtaş'ın diğer avukatı Ramazan Demir'den ise çok farklı bir yorum geldi.

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Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Avukatı tarih verdi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 21:45

6-7 Ekim 2014'te 46 kişinin hayatını kaybettiği, 682 kişinin yaralandığı Kobani Olayları'ndaki rolü nedeniyle hüküm giyerek Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 'nin eski Eş Genel Başkanı 'ın olup olmayacağı bir süredir tartışma konusu.

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Avukatı tarih verdi

KOMİSYONA İŞARET ETTİ

Tartışmalar, hem terör örgütü 'nın silah bırakma aşamasına geçmesi hem de yakında çalışmalarına başlayacak olan Terörsüz Komisyonu'nun oluşmaya başlamasıyla daha da yoğunlaşırken Demirtaş'ın avukatlarından birisi olan Mesut Özer dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Avukatı tarih verdi

Özer, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na işaret ederek değiştirilecek ve yeni getirilecek yasalarla ilgili "Komisyon, öneriyi Meclis'e sunacak ve onaylanması için 301 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özer, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hakkında da Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye olabileceği iddiasında bulundu.

"KENDİ GÖRÜŞÜNÜ VE BEKLENTİSİNİ AÇIKLAMIŞTIR"

Demirtaş'ın diğer avukatı Ramazan Demir ise çok daha farklı bir açıklama yaptı. Demir, Mesut Özer'in açıklamalarıyla ilgili söz konusu görüşün, Özer'in beklentisi olduğunu belirterek Özer'in temsile yetkili olmadığına işaret etti. Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz."

https://x.com/ramazandmr/status/1951933862390468698

ŞAMİL TAYYAR DA O İHTİMALİ HATIRLATMIŞTI

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi ihtimaliyle ilgili AK Parti'nin eski milletvekillerinden olan Gazeteci Şamil Tayyar önemli bir yorumda bulunmuştu.

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Avukatı tarih verdi

Tayyar "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi arzu ediliyorsa bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok aslında? Ertesi gün de bırakılabilir, 3 gün sonra da." diyerek "Bunun siyasi bir tercih olduğunu, bunda Öcalan'ın da negatif etkisinin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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