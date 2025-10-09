Türk SİHA'sın'dan Gazze'deki ateşkes sonrası göndermeli tota

Mısır basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı'nın İsrail ve Hamas tarafından onaylanmasının ardından Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu. Gazze'de ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptığı açıklamada Gazze’deki ateşkese değinerek, "Dünya, savaş mantığına karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu önemli gelişme sonrası açıklama yaparak "Memnuniyetle karşılıyoruz, gelişmelerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze’de ateşkesin duyurulmasının ardından Türk yapımı bir SİHA’nın Akdeniz semalarında ay-yıldız şeklinde rota çizdiği, radar görüntülerine yansıdı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen SİHA’nın uçuşu, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bugün itibarıyla ateşkesin sağlanmasında Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin önemli bir rol oynadığı tüm dünya tarafından vurgulandı.