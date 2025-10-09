Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türk SİHA'sın'dan Gazze'deki ateşkes sonrası göndermeli tota

İsrail ve Hamas arasındaki müzakereler olumlu sonuçlandı, Gazze için ateşkesin başladığını duyurdu. Ateşkesin duyurulmasının ardından bir Türk SİHA'sı Akdeniz üzerinde ay-yıldız şeklinde rota çizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk SİHA'sın'dan Gazze'deki ateşkes sonrası göndermeli tota
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 17:09

Mısır basını, ABD Başkanı 'ın sunduğu Planı'nın ve tarafından onaylanmasının ardından Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu. Gazze'de ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Türk SİHA'sın'dan Gazze'deki ateşkes sonrası göndermeli tota

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yaptığı açıklamada Gazze’deki ateşkese değinerek, "Dünya, savaş mantığına karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu önemli gelişme sonrası açıklama yaparak "Memnuniyetle karşılıyoruz, gelişmelerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk SİHA'sın'dan Gazze'deki ateşkes sonrası göndermeli tota

Gazze’de ateşkesin duyurulmasının ardından Türk yapımı bir SİHA’nın Akdeniz semalarında ay-yıldız şeklinde rota çizdiği, radar görüntülerine yansıdı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJLARI

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen SİHA’nın uçuşu, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bugün itibarıyla ateşkesin sağlanmasında ’nin diplomatik girişimlerinin önemli bir rol oynadığı tüm dünya tarafından vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'deki ateşkes sonrası Türkiye'den açıklamalar peş peşe geliyor
ABD Başkanı Trump'tan ateşkeste yeni açıklama
ABD'de Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapacak! Bir sonraki adım planlanıyor
ETİKETLER
#Türkiye
#donald trump
#gazze
#İsrail
#hamas
#amerika birleşik devletleri
#ateşkes
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.