Editor
 TGRT Haber

Katar'ın Eurofighter Typhoon uçak sayısı kaç? İşte Katar Hava Kuvvetleri envanteri!

Katar Eurofighter uçak sayısı gündem oldu. Katar Emiri Hava Kuvvetleri son yıllarda savaş uçağı filosunu önemli ölçüde genişletti. Eurofighter Typhoon, Rafale ve F-15QA gibi dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarını bünyesinde barındıran Katar, hava gücünü güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Katar'ın Eurofighter Typhoon uçak sayısı kaç? İşte Katar Hava Kuvvetleri envanteri!
08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 21:14

, Avrupa merkezli çok uluslu bir projesinin ürünü olarak geliştirildi. Çift motorlu, süpersonik, kanart delta kanatlı bu çok amaçlı avcı uçağı, Hava Kuvvetleri filosunda da önemli bir yere sahip.

KATAR'IN KAÇ EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI VAR?

Katar Emiri Hava Kuvvetleri, 2017 yılında 24 adet Typhoon için sipariş verdi. Teslimatlar 2022 yılında başladı ve 2024 itibarıyla tüm uçaklar Katar’a teslim edildi. 2024 sonunda Katar, ilave olarak 12 adet daha Eurofighter Typhoon siparişi verdi. Bu ek siparişlerin teslimatlarının 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Katar'ın Eurofighter Typhoon uçak sayısı kaç? İşte Katar Hava Kuvvetleri envanteri!

Eurofighter Typhoon’un üretimi Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya’yı temsil eden Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı projeyi yürütüyor. Katar, bu gelişmiş savaş uçaklarını envanterine dahil eden birkaç Orta Doğu ülkesinden biri olarak dikkat çekiyor.

Katar'ın Eurofighter Typhoon uçak sayısı kaç? İşte Katar Hava Kuvvetleri envanteri!

KATAR HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ

Katar Emiri Hava Kuvvetleri filosu, modern ve çok yönlü bir hava gücü yapısına sahip. Savaş uçağı envanterinde 24 adet Eurofighter Typhoon’un yanı sıra 36 adet Dassault Rafale ve 24 adet Boeing F-15QA Strike Eagle bulunuyor. Rafale uçaklarının teslimatları 2019’da başlamış ve tamamlanmış durumda. F-15QA’lar ise 2021 yılından itibaren Katar’a teslim edilmişti. Eğitim görevlerinde 9 adet BAE Hawk Mk 167 ve 6 adet Pilatus PC-21 uçakları kullanılıyor.

Katar'ın Eurofighter Typhoon uçak sayısı kaç? İşte Katar Hava Kuvvetleri envanteri!

Nakliye filosunda 8 adet Boeing C-17 Globemaster III ve 4 adet Airbus C-130J-30 Super Hercules görev yapıyor. Helikopter envanteri de oldukça geniş; 22 adet Boeing AH-64E Apache taarruz helikopteri, 24 adet Airbus H125 Ecureuil eğitim helikopteri ve 10 adet AgustaWestland AW139 çok rollü helikopter hizmet veriyor. Ayrıca 2 adet Airbus A330 MRTT havada yakıt ikmal uçağı da Katar Hava Kuvvetleri’ne destek sağlıyor. Ülkede Bayraktar TB2 başta olmak üzere çeşitli insansız hava araçları da aktif olarak kullanılıyor.

#uçak
#eurofighter typhoon
#eurofighter typhoon
#katar
#nato
#savunma
#eurofighter
#Katar Hava Kuvvetleri
#Aktüel
