Türk askeri Gazze’ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk askerinin Gazze’ye gönderilmesi konusuna ilişkin açıklamasında Şarm El-Şeyh’te devam eden barış görüşmelerine işaret etti.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin “Türk askeri Gazze’ye barış gücü olarak gönderilecek mi?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, İsrail-Hamas görüşmelerinin sürdüğü Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentindeki müzakerelere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmeleri “çok çok önemli” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanının da müzakerelere katılacağını ifade etti. Erdoğan, “Her türlü çabaya destek veririz” açıklamasını yaparken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Erdoğan, öncelikli hedefin Gazze’de acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı. İnsani yardımların kesintisiz biçimde bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin İsrail saldırıları sonucunda büyük zarar gören altyapısının yeniden inşa edilmesinin de öncelikler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin Filistin halkının toprağı olarak kalmasının önemine de özel bir vurgu yaptı. “Gazze’yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi çok mühim” diyen Erdoğan, bölgenin güvenliğinin hangi yolla sağlanacağı ve istikrarın nasıl tesis edileceğinin detaylı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Erdoğan, İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini de belirterek, “Bu barışı sabote edecek adımlar atılmamalı. Biz kalıcı ateşkes ve barış için hem umutluyuz hem de ihtiyatlıyız.” dedi.