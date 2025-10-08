Menü Kapat
 TGRT Haber

Türk askeri Gazze’ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Türk askeri Gazze’ye gidecek iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, Türk askerinin Gazze’ye barış gücü olarak gönderilip gönderilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya yanıt verirken İsrail-Hamas arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde süren barış görüşmelerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk askerinin ’ye gönderilmesi konusuna ilişkin açıklamasında Şarm El-Şeyh’te devam eden barış görüşmelerine işaret etti.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin “Türk askeri Gazze’ye barış gücü olarak gönderilecek mi?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, - görüşmelerinin sürdüğü Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentindeki müzakerelere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmeleri “çok çok önemli” olarak nitelendirirken, Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanının da müzakerelere katılacağını ifade etti. Erdoğan, “Her türlü çabaya destek veririz” açıklamasını yaparken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Erdoğan, öncelikli hedefin Gazze’de acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı. İnsani yardımların kesintisiz biçimde bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin İsrail saldırıları sonucunda büyük zarar gören altyapısının yeniden inşa edilmesinin de öncelikler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin halkının toprağı olarak kalmasının önemine de özel bir vurgu yaptı. “Gazze’yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi çok mühim” diyen Erdoğan, bölgenin güvenliğinin hangi yolla sağlanacağı ve istikrarın nasıl tesis edileceğinin detaylı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Erdoğan, İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini de belirterek, “Bu barışı sabote edecek adımlar atılmamalı. Biz kalıcı ve barış için hem umutluyuz hem de ihtiyatlıyız.” dedi.

