Hava Durumu
16°
Avatar
Editor
 Banu İriç

TBMM'den İsrail'e uyarı: 'Milletvekillerini ve vatandaşlarımızı bırakın'

TBMM üç milletvekilinin ve diğer Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin İsrail'i uyaran tezkere yayımladı. Meclis'te yapılan oylamayla tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM'den İsrail'e uyarı: 'Milletvekillerini ve vatandaşlarımızı bırakın'
AA
08.10.2025
08.10.2025
TBMM Genel Kurulunda, 'in alıkoyduğu milletvekilleri ve diğer Türk vatandaşları için serbest bırakılması tezkeresi okundu. Oy birliğiyle Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi onaylandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından okunan tezkerede, uzun zamandır İsrail'in acımasız ablukası altında yaşamak zorunda bırakılan ve iki yıldır soykırımcı Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kalan Gazze'nin, aylardır açlık ve kıtlıkla da mücadele ettiği hatırlatıldı..

3 MİLLETVEKİLİ DAHİL 21 TÜRK VATANDAŞI İÇİN ÇAĞRI

Bu zalimlik karşısında Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, hukuksuz İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 50'den fazla gemiyle yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"nun, insanlık cephesinin güçlü sesi olduğu vurgulanan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen katil Netanyahu ve çetesi şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonuna saldırıda bulunmuştur. Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisi'ne bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında TBMM'ye de yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu vesileyle Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer alan tüm Filistin dostlarını bu cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz."

ULUSLARARASI ÇAĞRI: "SESİNİZİ YÜKSELTİN"

Tezkerede, İsrail'in, fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz. İnanıyoruz ki zalim İsrail yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür ve egemen Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır."

Genel Kurulda yapılan oylamada TBMM Başkanlığı tezkeresi, oy birliğiyle kabul edildi.

ETİKETLER
#İsrail
#diplomasi
#göçmenler
#Milliyetçilik
#Türkle Ilişkiler
#Gündem
