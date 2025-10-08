Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi. Filo tarafından yapılan açıklamada; İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili (yaklaşık 220 kilometre) uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı.

Dişişleri Bakanlığı, İsrail'in filodaki gemilere saldırmasını 'korsanlık eylemi' olarak değerlendirerek sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.

"AĞIR BİR BİÇİMDE İHLAL EDİLDİ"



Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.

İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLER YAPILMAKTADIR'



Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arıkan, "İçinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok Filistin sevdalısının bulunduğu Vicdan Gemisi’ne terörist İsrail tarafından saldırı olmuş ve filo ile iletişim kesilmiştir. Gemide bulunanlar ve milletvekillerimizin durumu ile ilgili gerekli tüm girişimler yapılmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek, Terörist İsrail’i lanetlemek için; tüm halkımızı Bugün saat 11:00’de Eminönü Meydanı'na davet ediyoruz! Sürecin takipçisiyiz!" dedi.