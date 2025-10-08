Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'

Soykırımcı İsrail, Sumud filosunun ardından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkoydu. Ele geçirilen gemilerde 3 Türk milletvekili de yer alıyordu. Yaşanan bu gelime sonrası Türkiye'den tepkiler gecikmedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu'ndaki milletvekilleri hakkında bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, İsrai'e "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" diye tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 12:24

donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi. Filo tarafından yapılan açıklamada; İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili (yaklaşık 220 kilometre) uzaklıkta uluslararası sularda filoya saldırdığı aktarıldı.

Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'

Dişişleri Bakanlığı, İsrail'in filodaki gemilere saldırmasını 'korsanlık eylemi' olarak değerlendirerek sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.

Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'

"AĞIR BİR BİÇİMDE İHLAL EDİLDİ"


Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.

İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir."

Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. 'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekiliyle ilgili açıklama! ''Kılına zarar gelirse...'

'GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLER YAPILMAKTADIR'


Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arıkan, "İçinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok Filistin sevdalısının bulunduğu Vicdan Gemisi’ne terörist İsrail tarafından saldırı olmuş ve filo ile iletişim kesilmiştir. Gemide bulunanlar ve milletvekillerimizin durumu ile ilgili gerekli tüm girişimler yapılmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek, Terörist İsrail’i lanetlemek için; tüm halkımızı Bugün saat 11:00’de Eminönü Meydanı'na davet ediyoruz! Sürecin takipçisiyiz!" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sema Silkin Ün hangi gemide? Özgürlük Filosu’na İsrail saldırısı
3. Özgürlük Filosu yola çıkmaya hazır
5’inci özgürlük filosu, Gazze için yola çıkacak
ETİKETLER
#Türkiye
#İsrail
#Uluslararası Hukuk
#Özgürlük Filosu
#Gazze Ablukası
#Korsanlık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.