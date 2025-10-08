Sema Silkin Ün hangi gemide? Özgürlük Filosu’na İsrail saldırısı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail güçleri tarafından hukuksuz olarak alıkonulduğunu açıkladı.

SEMA SİLKİN ÜN HANGİ GEMİDE?

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze'ye insani yardım göndermek için yola çıkan Özgürlük Filosu gemilerinden birindeydi.

İsrail, Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu Vicdan gemisine bu sabah saatlerinde müdahale etti. Ün, yaptığı paylaşımda "Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

SEMA SİLKİN ÜN SERBEST BIRAKILDI MI?

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak adına yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılamayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisi ile yola çıktı. Gazze açıklarına ulaşmasının ardından paylaştığı video sonrasında 06.00 civarında internet erişimi kesildi. İsrail askerlerinin müdahale ettiği öğrenilirken son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor.