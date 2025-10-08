Menü Kapat
16°
SON DAKİKA!
TÜM
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sema Silkin Ün hangi gemide? Özgürlük Filosu’na İsrail saldırısı

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu'ndaki gemilere de İsrail saldırı yapıldı. Sema Silkin Ün, İsrail güçleri tarafından hukuksuz olarak alıkonulduğunu açıklamasının üzerine Sema Silkin Ün hangi gemide merak edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
11:50
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
11:50

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, güçleri tarafından hukuksuz olarak alıkonulduğunu açıkladı.

SEMA SİLKİN ÜN HANGİ GEMİDE?

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze'ye insani yardım göndermek için yola çıkan Özgürlük Filosu gemilerinden birindeydi.

Sema Silkin Ün hangi gemide? Özgürlük Filosu’na İsrail saldırısı

İsrail, Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu Vicdan gemisine bu sabah saatlerinde müdahale etti. Ün, yaptığı paylaşımda "Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Sema Silkin Ün hangi gemide? Özgürlük Filosu’na İsrail saldırısı

SEMA SİLKİN ÜN SERBEST BIRAKILDI MI?

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak adına yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılamayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İtalya'daki Otranto Limanı'ndan Akdeniz'e açılan "Vicdan" gemisi ile yola çıktı. Gazze açıklarına ulaşmasının ardından paylaştığı video sonrasında 06.00 civarında internet erişimi kesildi. İsrail askerlerinin müdahale ettiği öğrenilirken son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor.

ETİKETLER
#İsrail
#Sema Silkin Ün
#Gazze Ablukası
#Özgürlük Filosu
#Vicdan Gemisi
#Küresel Sumud Filosu
#Aktüel
