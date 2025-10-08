Dışişleri'nden Özgürlük Filosu açıklaması! Tüm girişimler başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Özgürlük Filosu'na yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı. Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi "soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirilen açıklamada, Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik saldırının uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal ettiği belirtildi.

GEREKLİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

İşgalci İsrail'in insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar verdiği belirtilen açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarıldı" denildi.

"MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamanın sonunda, "Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir." ifadeleri yer aldı.

https://x.com/TC_Disisleri/status/1975825804673298744