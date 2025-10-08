Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kendine polis sürü verip çocukları korkuttu! Ateş açtı, üzerlerini aradı

Adana'da kendini polis gibi gösteren bir kişi çocukları korkutup üzerlerini aradıktan sonra havaya ateş açıp ortadan kayboldu. Polis şahsın evine yaptığı aramada silahlı suç aletlerini buldu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 19:28

19 Mayıs Mahallesi’nde bir kişi çocukların üzerini kendini polis gibi göstererek arama yaptı. Ardından tabancayla havaya ateş açıp kaçtı.

Kendine polis sürü verip çocukları korkuttu! Ateş açtı, üzerlerini aradı

POLİS GİBİ GELİP 3 ÇOCUĞA ARAMA YAPTI

Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobil ile gelen İ.Ç., A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı. İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabanca ile bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kendine polis sürü verip çocukları korkuttu! Ateş açtı, üzerlerini aradı

ÇOK SAYIDA ATEŞLİ SİLAH BULUNDU

Olayın ihbar edilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı. Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kendine polis sürü verip çocukları korkuttu! Ateş açtı, üzerlerini aradı


Şüphelinin adli yönden emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

