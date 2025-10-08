Kendine polis sürü verip çocukları korkuttu! Ateş açtı, üzerlerini aradı

Adana 19 Mayıs Mahallesi’nde bir kişi çocukların üzerini kendini polis gibi göstererek arama yaptı. Ardından tabancayla havaya ateş açıp kaçtı.

POLİS GİBİ GELİP 3 ÇOCUĞA ARAMA YAPTI

Boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobil ile gelen İ.Ç., A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı. İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabanca ile bir el ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ÇOK SAYIDA ATEŞLİ SİLAH BULUNDU



Olayın ihbar edilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheliye trafik yönünden 260 bin TL para cezası uygulandı. Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüphelinin adli yönden emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.