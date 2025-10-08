Gümüş kaç lira neden artıyor? En son 1980’de olmuştu

Gümüşün ons değeri bugün 49 dolar eşiğine ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Gümüş, Ocak 1980’de gün içerisinde 50,36 doları görmüş, günü ise 48,70 dolardan tamamlamıştı.

GÜMÜŞ NEDEN ARTIYOR?

Küresel istikrarsızlıkların çoğalması ve ABD’deki hükümetin kapanma sürecinin uzaması, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek gümüşe ilgiyi artırdı.

Gümüşün daha da yükselebileceği ancak güneş enerjisi sektöründeki durağanlık nedeniyle altının gerisinde kalacağı belirtiliyor.

GÜMÜŞ NE KADAR OLACAK?

Morgan Stanley, gümüş fiyatlarının 2026 yılında 50,20 dolara çıkacağını öngörüyor.

Morgan Stanley ayrıca, altının emtialar arasında en fazla tercih edilen yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, fiyatın gelecek yıl 4.400 dolar seviyesine erişeceğini tahmin etti.