Gümüş kaç lira neden artıyor? En son 1980’de olmuştu

Ons gümüş bugün dünkü seviyeye kıyasla yüzde 1,1 oranında yükselerek 49,00 dolara ulaştı ve 1980'lerde test ettiği 50 dolar seviyesine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 18:07

Gümüşün ons değeri bugün 49 dolar eşiğine ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

, Ocak 1980’de gün içerisinde 50,36 doları görmüş, günü ise 48,70 dolardan tamamlamıştı.

GÜMÜŞ NEDEN ARTIYOR?

Küresel istikrarsızlıkların çoğalması ve ABD’deki hükümetin kapanma sürecinin uzaması, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek gümüşe ilgiyi artırdı.

Gümüşün daha da yükselebileceği ancak güneş enerjisi sektöründeki durağanlık nedeniyle altının gerisinde kalacağı belirtiliyor.

GÜMÜŞ NE KADAR OLACAK?

Morgan Stanley, gümüş fiyatlarının 2026 yılında 50,20 dolara çıkacağını öngörüyor.

Morgan Stanley ayrıca, altının emtialar arasında en fazla tercih edilen aracı olduğunu vurgulayarak, fiyatın gelecek yıl 4.400 dolar seviyesine erişeceğini tahmin etti.

Sıkça Sorulan Sorular

2026’da gümüş kaç dolar olacak?
Morgan Stanley raporuna göre, 2026 yılında ons gümüşün 50,20 dolara ulaşması bekleniyor. Aynı raporda altın fiyatının da 4.400 dolara çıkacağı öngörülüyor.
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın
#gümüş
#yatırım
#finans
#İstilikrarilik
#Aktüel
