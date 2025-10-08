Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Ticaret Bakanlığı'dan taşınmaz ilanlarına fiyat manipülasyonu cezası

Ticaret Bakanlığı, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı uygulandığını gerekçe göstererek üç taşınmaz ilanı sahibine ayrı ayrı 150 bin lira ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'dan taşınmaz ilanlarına fiyat manipülasyonu cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
17:40
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
17:42

, genel ekonomik verilere aykırı yaptıkları gerekçesiyle üç taşınmaz ilanı sahibine ayrı ayrı 150 bin lira uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilan platformlarında, kötü niyetli yapılan fiyat manipülasyonlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'dan taşınmaz ilanlarına fiyat manipülasyonu cezası

Bu kapsamda vatandaşlardan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayetler geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Eylül'de 9,5 milyon liraya ilana girilen bir taşınmazın yalnızca 18 gün sonra 13 milyon liraya yükseltildiği tespit edilmiştir. Başka bir ilanda, iki hafta içinde 1 milyon liralık artış belirlenmiştir. Bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon liraya yakın fiyat artışı yapılmıştır. Bu üç ilan sahibinin her birine, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 150 bin lira para cezası uygulanmıştır. Tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ceza
#fahiş fiyat artışı
#Piyasa Manipülasyonu
#Tüketici Haksız Kazanç
#Ekonomi
