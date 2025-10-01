Menü Kapat
17°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ülkeye ihracat kısıtı kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında Filipinler'e kanatlı eti ve su ürünleri ihracatındaki kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığınca, Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi kapsamında 'e kanatlı eti ve su ürünleri ihracatındaki kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2025 Yılı İhracat Eylem Planı" doğrultusunda, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerini ülke ve ürün bazında tespit edip çözmek amacıyla başlatılan GATE Projesi'nin sürdürüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ülkeye ihracat kısıtı kaldırıldı

Projenin, hedef ülkelerden biri olan Filipinler'e yönelik kanatlı eti, su ürünleri, yaş meyve ve sebze ihracatında uygulanan teknik engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisiyle (TİM) koordineli çalışıldığı aktarılan açıklamada, geçen ay bu ülkeye teknik heyet ziyaretinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ülkeye ihracat kısıtı kaldırıldı

Açıklamada, Filipinler'in Türkiye menşeli söz konusu ürünlere uyguladığı bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin kaldırılması amacıyla, bu ülkenin bakan yardımcılarıyla görüşmeler yapıldığına işaret edilerek, "Görüşmeler sonucunda, kuş gribinden ari bölgelerimizden halihazırda akredite olmuş firmalarımızın Filipinler'e kanatlı eti ihracatının önü açılmıştır. Filipinler tarafından Ocak 2026'da ihracatçı firmalarımıza yönelik düzenlenecek inceleme ziyaretinde, akredite olacak diğer kanatlı eti firmalarımız ile su ürünleri ihracatımız mümkün hale gelecektir. Isıl işlem görmüş hayvansal ürünlerin ihracatında ürün bazında yapılacak onay süreçlerinin kolaylaştırılması hususunda mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: O ülkeye ihracat kısıtı kaldırıldı

Hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik temasların, GATE Projesi kapsamında devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler doğrultusunda, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. Teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."​​​​​​​

