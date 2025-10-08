İstanbullular dikkat! Bazı metro çıkışları kapatıldı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar göre bazı metro istasyon çıkışları kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'n bazı çıkışlarının saat 17.00 itibarıyla kapatıldığı belirtildi.
Kapatılan çıkışlar şöyle:
* Şişli çıkışı,
* Fulya çıkışı,
* AVM
* AVM Otopark çıkışı