Yavuz Bingöl'den Bahçeli’nin Cemevi jestine özel teşekkür: Bağlama çalıp, hediye etti

Alevi Bektaşi kökenli sanatçı Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Bingöl, ziyareti sırasında Bahçeli'ye daha önce hazırladığı bir Alevi deyişini çalıp söyledi. Sanatçı, bu özel anın ardından çaldığı bağlamayı da MHP liderine hediye etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bingöl, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta bulunan kendi arsası üzerine yapılan dünyanın en büyük cemevi külliyesini inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zât-ı âlîlerine teşekkür etmek, bir 'Allah razı olsun' demek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir Alevi deyişini de makamında çaldım, söyledim. Çaldığım bağlamayı da Sayın Genel Başkana hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti, çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak." ifadelerini kullandı.