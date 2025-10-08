Numan Kurtulmuş'tan işgalci İsrail'e sert tepki

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"Gazze saldırıları soykırımın da üzerine çıktı. Türkiye olarak Gazze için hareket ediyoruz. Sumud Filosu milyonların desteğini almıştır.

"ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILMALI"

Filolara düzenlenen bu saldırılar asla kabul edilemez. Derhal alıkonulan arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. İsaril aklını başına almadılır. 3 vekilimiz kanunsuzca alıkonuldu. 3 vekilimiz değil 600 vekilimiz Vicdan Gemisi'nde. Türkiye vatandaşlarımızın serbest bırakılması girişimlerini başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir"