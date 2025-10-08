Menü Kapat
Yaşam
Minik Çağan için mutlu son! 20 bin balon uçurulacak

SMA hastası minik Çağan Ata mutlu sona ulaşıyor. Bursaspor taraftarları, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 20 bin balonu gökyüzüne salarak kutlayacak. Etkinliğe katılma şartı ise yeşil ve beyaz renkte balon getirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Minik Çağan için mutlu son! 20 bin balon uçurulacak
Bursa'da ikamet eden Aleyna ve Ahmet Miraç Taran ailesinin , 6 aylık bebekleri Çağan Ata'ya 18 günlükken 'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu. Taran çifti, valilik onayıyla başlattığı kampanyada mutlu sona ulaştı. Bu süreçte önemli bir destek sağlayan eski yöneticisi Hakan Dinçtürk, koordinesinde önemli bir etkinliğe imza atılacak. Pazar akşamı saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Menemen FK maçında Çağan Ata için 20 bin balon gökyüzüyle buluşacak.

Minik Çağan için mutlu son! 20 bin balon uçurulacak

TEDAVİYE BURSASPOR BAŞKANI DA DESTEK OLDU

Teksas ve Maraton tribünlerinde gerçekleşecek bu etkinlik için diğer tribünlerinde de mutluluğa ortak olunması için çağrıda bulunuldu. Stadyuma gelecek taraftarların yanlarında yeşil beyaz renkte balon getirmeleri istendi. Bursaspor Başkanı Enes Çelik de Çağan Ata'nın tedavi için verilen destek kampanyasında katkılarıyla büyük rol oynamıştı.

Minik Çağan için mutlu son! 20 bin balon uçurulacak
