16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda gergin toplantı: 2019’da kime oy verdiniz?

CHP Milas İlçe Örgütü’nde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile S.S. Anatolie Kadın Kooperatifi üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda gergin toplantı: 2019’da kime oy verdiniz?
Kooperatif üyeleri, hiçbir gerekçe gösterilmeden desteklemelerin kesilmesinin nedenini sordu. Topuz’un, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’e "Onlar ’ye oy verdiler" diye cevap vermesi salonda tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine kooperatif üyeleri Topuz’a "Siz 2019’da kime oy verdiniz?" sorusu yöneltince toplantıda gerilim dolu anlar yaşandı.

CHP’YE OY VERMEYEN 2 BİN TANE ÜYE VAR

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı’nın haftalık toplantısında, çoğunluğu aynı zamanda CHP üyesi olan ve partinin ileri gelenlerinden oluşan S.S. Anatolie Kadın Kooperatifi üyeleri, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a bir takım sorular sordu. Topuz’un desteklemeleri kesilen kooperatif üyeleri hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’e "Onlar AK Parti’ye oy verdiler" demesi üzerine bazı kooperatif üyeleri seçim kabininde çekilen oy pusulasını gösterip Başkan Topuz’a 2019’da hangi partiye oy verdiklerini sordu. Bunun üzerine Başkan Topuz da, "Bu partinin içerisinde CHP’ye oy vermeyen 2 bin tane üye var. Seçimden önce AK Parti’nin adayına gidenler şu an bu binada. Suçlu olan insan kendini hazırlar. Suç işleyen herkes kendini ispat etmeye çalışır. Benim hiç kafamdan geçmedi ki fotoğraf çekeyim. " diye cevap verdi.

CHP Milas İlçe Teşkilatı’nda gergin toplantı: 2019’da kime oy verdiniz?

CHP Genel Merkezi’nin parti programında yer alan kadın girişimleri ve kırsal kooperatiflerin desteklenmesi hakkındaki talimatları kapsamında önceki belediye başkanı Muhammet Tokat tarafından Milas’taki tüm kooperatiflere yapılan desteklerden birinin de kendi kooperatifleri olan S.S. Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi’ne yapıldığını belirten kooperatif Yöneticisi Nurgül Çöllüoülu, "2020 yılında bir grup kadın tarafından faaliyete başlayan S.S. Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kadın üretimini ön plana çıkaran çalışmalarıyla ön plana çıkıyordu. Bölgedeki fuarlar başta olmak üzere tüm fuarlarda Milas’ı ve Milas tarımının tanıtımını yapan ve Milas’ın tarım ürünlerinin satışını ve üretimini yapan kooperatif üyelerine tahsis edilen alanları kullanılabilir hale getirdik. 2024 seçimlerinden hemen sonra ise Başkan Topuz’un göreve gelmesiyle birlikte tahsisli ve protokollü olan zeytinlikteki baraka Milas Belediyesi tarafından yıktırıldı.

Tahsisli ve protokollü olmasına rağmen kararın ‘Kim tarafından yapıldığı belli olmayan baraka’ ifadeleri yer alıyor. Daha sonra ise imalathaneden çıkışımız için yazı gönderildi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz tarafından 1 yıl süre verilmesine rağmen 6 ay dolmadan tahsisin iptali istendi" diyerek yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

Nurgül Çöllüoğlu, konuşmasının ardından bazı arkadaşları ile birlikte salonu terk etti.

ETİKETLER
#Türkiye
#chp
#ak parti
#milas
#belediye başkanlığı
#Yerel Politics
#Kooperatif
#Politika
