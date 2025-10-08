Hikmet Çetin kimdir nereli? CHP Eski Genel Başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Kategoriler
CHP’nin Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin (88), sağlık problemi nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Hikmet Çetin'in, getirildiği özel hastanede önlem amacıyla yoğun bakıma alındığı belirlendi.
Hikmet Çetin, zatürre başlangıcından şüphelenilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Çetin'in sağlık durumu yakından izleniyor.
1937 senesinde Diyarbakır’ın Lice kazasında doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezuniyetini tamamladı.
Çetin, ABD’de Williams College’de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı.
Siyasi yaşamına 1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak başlayan Çetin, 1978-1979 döneminde Bülent Ecevit hükümetinde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevinde bulundu.
Çetin, Süleyman Demirel’in liderliğinde oluşturulan DYP-SHP koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak yer aldı.
1995 yılında CHP genel başkanlığına getirilen Çetin, aynı yılın eylül ayına dek bu görevi sürdürdü.