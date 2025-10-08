Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Hikmet Çetin kimdir nereli? CHP Eski Genel Başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin bugün rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Çetin’in geçmişi ve yaşamı merak odağı oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 18:26

’nin Eski Genel Başkanı (88), sağlık problemi nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Hikmet Çetin'in, getirildiği özel hastanede önlem amacıyla yoğun bakıma alındığı belirlendi.

HİKMET ÇETİN HASTALIĞI NEDİR?

Hikmet Çetin, başlangıcından şüphelenilmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Çetin'in sağlık durumu yakından izleniyor.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

1937 senesinde Diyarbakır’ın Lice kazasında doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezuniyetini tamamladı.

Çetin, ABD’de Williams College’de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı.

Siyasi yaşamına 1977 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak başlayan Çetin, 1978-1979 döneminde Bülent Ecevit hükümetinde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevinde bulundu.

Çetin, Süleyman Demirel’in liderliğinde oluşturulan DYP-SHP koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak yer aldı.

1995 yılında CHP genel başkanlığına getirilen Çetin, aynı yılın eylül ayına dek bu görevi sürdürdü.

Sıkça Sorulan Sorular

Hikmet Çetin’in sağlık durumu nasıl?
Doktorlar tarafından yoğun bakımda gözlem altına alınan Çetin’in sağlık durumunun stabil olduğu, gerekli kontrollerin sürdüğü öğrenildi.
