Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı

Uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınan ünlülerin kan ve idrar test sonuçları belli olmaya başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, aralarında İrem Derici, Dilan Polat ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu birçok ünlü isme yönelik “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla operasyon düzenledi. İşte uyuşturucu operasyonu sonrası gelişmeler…

Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon, dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı alındı.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN İSİMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “ veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla birçok tanınmış isim hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma listesinde , , , Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Ceren Moray Orcan, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Metin Akdülger ve Birce Akalay yer aldı.

Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı

Operasyon kapsamında ünlü isimler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na davet edilerek ifadeleri alındı. İfade işlemlerinin ardından, her birinden kan, saç ve idrar örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk işlemi gerçekleştirildi. Soruşturmanın yürütüldüğü dosyada gizlilik kararı bulunurken, yetkililer tarafından soruşturmanın seyriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı

ÜNLÜLERİN TEST SONUÇLARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Ünlü isimlerin kan, saç ve idrar örneklerinin alınmasının ardından test sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkillerinin daha önce yaptırdıkları testlerde sonuçların temiz çıktığını belirtti. Horoz, “Müvekkillerim kan ve idrar testiyle bir saç testleri de temiz geldiği için kullanmadıkları sabit” açıklamasında bulundu.

Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı

Horoz ayrıca, Dilan Polat ve Engin Polat’ın gönüllü olarak test vermeye hazır olduklarını da ifade etti. Daha önce de aynı testleri yaptırdıklarını söyleyen avukat Horoz, müvekkillerinin test sonuçlarının temiz olduğunu ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanımı tespit edilmediğini belirtti. Diğer ünlü isimlerin test sonuçlarıyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN KAN VE İDRAR SONUÇLARI

Soruşturma kapsamında alınan numuneler, Adli Tıp Kurumu’nda incelenmek üzere teslim edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, soruşturmanın gizliliği nedeniyle tüm test sonuçları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ünlü isimlerin test sonuçlarının açıklanması beklenirken, Adli Tıp’taki inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları açıklandı mı? Kan ve idrar testi alındı

Dilan Polat ve Engin Polat, daha önce 2 Mart 2025 tarihinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Son operasyon kapsamında ifadeleri alınan ünlü isimlerin, test süreci tamamlanıncaya kadar herhangi bir durumunun bulunmadığı belirtildi.

