Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail barışa düşman

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Hamas'ın cevabından sonra İsrail'in saldırılarını artırmasının, Netanyahu'nun barışa düşman olduğunu gösterdiğini ifade eden Çelik, Gazze planına fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail barışa düşman
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
19:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
19:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarının odak noktasında 'in 'ye yönelik saldırıları, planları ve "" süreci yer aldı.

Ömer Çelik, 7 Ekim'in yıl dönümünde 'e destek gösterilerine katılanlara teşekkür ederek sözlerine başladı ve İsrail'in zorbalığını bir kez daha kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail barışa düşman

Çelik, "Sumud Filosu"ndaki vatandaşların ülkeye getirilmesinin, Netanyahu hükümetinin barbarlığının bir göstergesi olarak kayda geçtiğini belirtti. "Bunların zorbalık, barbarlık, katliam ve soykırım dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü" diyen Çelik, fiziken engellenseler de filodakilerin "Gazze'nin mesajını tüm dünyaya yayan bir eylem" yaptığını vurguladı.

Özgürlük Filosu'na yapılan saldırıya da değinen Çelik, İsrail'in her zamanki barbarlığıyla alıkoyma eyleminin "bir kere daha hukuksuzluğun ilanı" olduğunu söyledi. Bu suçların hesabının sorulacağını belirterek, alıkonulanların bir an evvel serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Hamas'ın cevabından sonra İsrail'in saldırılarını artırmasının, Netanyahu'nun barışa düşman olduğunu gösterdiğini ifade eden Çelik, Gazze planına fırsat verilmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, Netanyahu'nun her barış girişimini sabote etme konusunda "katliamcı fırsatlar üretmeye kalktığını" ve uluslararası toplumun buna müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

Çözümün, "Filistin'in devlet olarak orada var olması" olduğunun altını çizen Çelik, İsrail'in mevcut hükümetinin iki devletli çözümü konuşmayı dahi suç gibi göstermeye çalıştığını dile getirdi. Ayrıca, Filistin'i yalnızca Filistinlilerin yöneteceğini ve Filistinlilerin sürgün edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çelik, bugün müzakerelerle ilgili iyi gelişmeler duymayı beklediklerini açıklayarak, ilerleyen saatlerde yapılacak bir açıklama ve sağlanacak ateşkesin Gazze'ye yardımların önünü açacağını belirtti.

"Terörsüz Türkiye tarihi bir adımdır" ifadelerini kullanan Ömer Çelik, sürece dair net bir yol haritası çizdi. Çelik, sürecin ana odağının "'nın feshidir" olduğunu ve bunun somut olarak gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Bu fesih ifadesinin altının somut olarak dolması gerektiğini belirten Çelik, silahların bırakılması sürecinin kesintisiz, net ve sahada teyit edilecek şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis'teki sloganlarla ilgili uyarılarda bulunan Çelik, "Herhangi bir siyasi parti kendi ajandasını sürecin ajandası zannetmelidir" dedi. Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşımın, sürece dönük entegre bir siyasi akıl ve söylem üretmesini gerektirdiğini ifade etti.

SDG GÖRÜŞMESİ

Çelik, ABD Büyükelçisinin SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklama yaptı. Eğer görüşmelerin amacı, "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması ve Suriye'de tek devlet tek ordu ilkesine dönük doğru bir yaklaşım üretmesi" için birtakım görüşlerin SDG'ye aktarılması ise bu durumu olumlu karşılayacaklarını belirtti. "Anlaşma kağıt üstünde kalmamalıdır" diyen Çelik, SDG'nin bu süreçten kaçmaya çalışmasının bölgede istikrarsızlık oluşturmak isteyenlerin ajandasıyla uyuştuğunu ifade etti.

ETİKETLER
#pkk
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#israil saldırısı
#Terörsüz Türkiye
#Politika
