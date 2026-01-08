Nissan’dan yeni yıl hediyesi gibi fiyat listesi! (Qashqai, Juke, X-Trail) Ocak 2026’da modeller yeni fiyatlar eski

Türkiye’de en çok tercih edilen C-SUV otomobillerden olan Qashqai, ince LED farları ve samurai esintili ızgarası ile büyük beğeni topluyor. Dış görünüşünün yanı sıra içte de teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan araçta kablosuz bağlantı, büyük dijital ekran ve 360 derece kamera yer alıyor. 1,3 litrelik mild-hibrit üniteye sahip olan Qashqai’de aynı zamanda e-POWER seçeneğine de mevcut.

Hem aileler hem de şehir içi kullanıcılar için güçlü bir SUV alternatifi olarak görülen otomobil, dengeli ve konforlu sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti imkanları kullanıcıya avantaj sağlıyor.