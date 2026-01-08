Nissan’dan yeni yıl hediyesi gibi fiyat listesi! (Qashqai, Juke, X-Trail) Ocak 2026’da modeller yeni fiyatlar eski

Kategoriler
Nissan Ocak 2026 fiyat listesini yayınladı, görenler otomobil fiyatlarını bir kere daha kontrol etmek zorunda kaldı. Zira Japon otomotiv devi yeni yılda satışa çıkardığı otomobillerde eski fiyatları uygulamaya başladı. İşte Ocak 2026 Nissan Qashqai, Juke, X-Trail fiyat listesi…
Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan 0cak 2026 fiyat listesini yayınlamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çünkü otomotiv devi 2026 model araçlarını 2025 Aralık ayı fiyatları ile piyasaya sundu. Araba almayı planlayanların heyecanla beklediği Nissan Ocak 2026 fiyat listesinde Qashqai başlangıç fiyatı 1.999 000 TL, Juke başlangıç fiyatı ise 1.549.000 TL olarak yer aldı…
MODEL ARALIK BAŞLANGIÇ FİYATI OCAK BAŞLANGIÇ FİYATI
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Türkiye’de en çok tercih edilen C-SUV otomobillerden olan Qashqai, ince LED farları ve samurai esintili ızgarası ile büyük beğeni topluyor. Dış görünüşünün yanı sıra içte de teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan araçta kablosuz bağlantı, büyük dijital ekran ve 360 derece kamera yer alıyor. 1,3 litrelik mild-hibrit üniteye sahip olan Qashqai’de aynı zamanda e-POWER seçeneğine de mevcut.
Hem aileler hem de şehir içi kullanıcılar için güçlü bir SUV alternatifi olarak görülen otomobil, dengeli ve konforlu sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti imkanları kullanıcıya avantaj sağlıyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
B-SUV segmentinin sevilen modeli Nissan Juke, karakteristik tasarımı ve kompakt boyutları ile kullanıcıya keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Görece küçük olan motoru ile (1.0 litrelik turbo benzinli) aşırı yüksek bir performansa sahip olmasa bile çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile eksiklerini tamamlıyor. Bağlantı özellikleri, büyük multimedya ekranı ve gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip olan otomobil, ferah iç alanı ve 422 litrelik bagaj hacmi ile günlük kullanım için de makul bulunuyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Aile SUV’u arayanların ilk durağı olan Nissan X-Trail, gelişmiş teknolojileri ve geniş iç hacmi ile öne çıkıyor. 1,5 litrelik mild-hibrit motorla piyasaya sunulan model, zorlu arazi koşullarında da yüksek bir performans gösteriyor. Yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmine sahip olan X-Trail, iç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlara sahip.