Nissan’dan yeni yıl hediyesi gibi fiyat listesi! (Qashqai, Juke, X-Trail) Ocak 2026’da modeller yeni fiyatlar eski

Ocak 08, 2026 10:05
1
Nissan Ocak 2026 fiyat listesini yayınladı, görenler otomobil fiyatlarını bir kere daha kontrol etmek zorunda kaldı. Zira Japon otomotiv devi yeni yılda satışa çıkardığı otomobillerde eski fiyatları uygulamaya başladı. İşte Ocak 2026 Nissan Qashqai, Juke, X-Trail fiyat listesi…

2
Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan 0cak 2026 fiyat listesini yayınlamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çünkü otomotiv devi 2026 model araçlarını 2025 Aralık ayı fiyatları ile piyasaya sundu. Araba almayı planlayanların heyecanla beklediği Nissan Ocak 2026 fiyat listesinde Qashqai başlangıç fiyatı 1.999 000 TL, Juke başlangıç fiyatı ise 1.549.000 TL olarak yer aldı…

3
NİSSAN OCAK 2026 OTOMOBİL FİYATLARI

MODEL               ARALIK BAŞLANGIÇ FİYATI           OCAK BAŞLANGIÇ FİYATI

  • Qashqai               1.999.000 TL                                    1.999.000 TL
  • Juke                    1.549.000 TL                                     1.549.000 TL
  • X-Trail                 3.199.000 TL                                     3.200.800 TL

4
QASHQAİ FİYATLARI - OCAK 2026

Motor-Yakıt                                  Donanım-Şanzıman         Fiyat

  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Designpack, Otomatik    1.999.000 TL
  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Skypack, Otomatik           2.386.700 TL
  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Skypack 4x4, Otomatik   2.963.700 TL
  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Platinum, Otomatik         3.050.000 TL
  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Platinum 4x4, Otomatik 3.148.100 TL
  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Platinum Premium, Otomatik      3.172.800 TL
  • 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit              Platinum Premium 4x4, Otomatik             3.270.700 TL
  • e-POWER, Elektrikli                      Skypack, Otomatik           3.116.500 TL
  • e-POWER, Elektrikli                      N-Design, Otomatik         3.222.900 TL
  • e-POWER, Elektrikli                      Platinum, Otomatik         3.318.200 TL
  • e-POWER, Elektrikli                      Platinum Premium, Otomatik      3.429.700 TL

5
Türkiye’de en çok tercih edilen C-SUV otomobillerden olan Qashqai, ince LED farları ve samurai esintili ızgarası ile büyük beğeni topluyor. Dış görünüşünün yanı sıra içte de teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan araçta kablosuz bağlantı, büyük dijital ekran ve 360 derece kamera yer alıyor. 1,3 litrelik mild-hibrit üniteye sahip olan Qashqai’de aynı zamanda e-POWER seçeneğine de mevcut.

Hem aileler hem de şehir içi kullanıcılar için güçlü bir SUV alternatifi olarak görülen otomobil, dengeli ve konforlu sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti imkanları kullanıcıya avantaj sağlıyor.

6
JUKE FİYATLARI - OCAK 2026

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

  • 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli            Tekna, Manuel 1.549.900 TL
  • 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli            Tekna, Otomatik              1.798.400 TL
  • 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli            Platinum, Otomatik        1.885.800 TL
  • 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli            N-Design, Otomatik       2.190.900 TL
  • 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli            N-Sport, Otomatik          2.190.900 TL
  • 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli            Platinum Premium, Otomatik    2.265.600 TL

7
B-SUV segmentinin sevilen modeli Nissan Juke, karakteristik tasarımı ve kompakt boyutları ile kullanıcıya keyifli bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Görece küçük olan motoru ile (1.0 litrelik turbo benzinli) aşırı yüksek bir performansa sahip olmasa bile çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile eksiklerini tamamlıyor. Bağlantı özellikleri, büyük multimedya ekranı ve gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip olan otomobil, ferah iç alanı ve 422 litrelik bagaj hacmi ile günlük kullanım için de makul bulunuyor.

8
X-TRAİL FİYATLARI - OCAK 2026

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

  • 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit   Platinum, Otomatik        3.200.800 TL
  • 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit   Platinum Premium, Otomatik    4.138.200 TL

9
Aile SUV’u arayanların ilk durağı olan Nissan X-Trail, gelişmiş teknolojileri ve geniş iç hacmi ile öne çıkıyor. 1,5 litrelik mild-hibrit motorla piyasaya sunulan model, zorlu arazi koşullarında da yüksek bir performans gösteriyor. Yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmine sahip olan X-Trail, iç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlara sahip.

