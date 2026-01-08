GSS priminden kurtulmak için ne yapmalı? Uzman isimden vatandaşa kritik 23.772 TL uyarısı!

GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, işçi, memur veya esnaf gibi zorunlu sigortalı olarak çalışmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında eş, çocuk, anne-babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayan kişiler genel sağlık sigortasına tabi olurlar. Bu kişiler primlerini kendileri öderler.

Ancak, ödeme gücü olmayan vatandaşların GSS primi devlet tarafından yatırılıyor. Hali hazırda devlet GSS kapsamındaki toplam 7,7 milyon kişiden yaklaşık 5,7 milyon kişinin primini yatırıyor.