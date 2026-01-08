Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Üniversitedeki sanal taciz skandalında yeni gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bu yana kayıt yaptıran kız öğrencilerin fotoğraflarını çalan şüpheliler internet sitesinden 'kim seksi' oylamasıyla tepki çekmişti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınırken, üniversiteden de açıklama geldi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 10:01

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin bilgileri ve fotoğrafları çalınarak internet sitesinde kullanıldı. Kızların fotoğraflarını 'kim seksi' oylaması için kullanan şüpheliler sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş ve site apar topar kapatılmıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Üniversitedeki sanal taciz skandalında yeni gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtildi.

Üniversitedeki sanal taciz skandalında yeni gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu, hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruyla ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir."

#Yaşam
