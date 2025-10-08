MGS 2 sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM tarihi duyurdu

Kategoriler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 17 şehirde, 18 test merkezinde gerçekleştirildi.
Sınavın tamamlanmasının ardından HMGS sonuç tarihi merakı gündemdeki yerini koruyor.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025 HMGS 2 ve İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi web sayfası üzerinden açıklanacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç dokümanı gönderilmeyecek.
Adaylar sonuç bilgilerine, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.
İnternet sitesinde yayımlanan sonuç bilgileri adaylara bildirim niteliğindedir.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayısı ile başarılı/başarısız durum bilgisi yer alacaktır.