MGS 2 sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM tarihi duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 17 şehirde, 18 test merkezinde gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından HMGS sonuç tarihi merakı gündemdeki yerini koruyor.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025 HMGS 2 ve İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi web sayfası üzerinden açıklanacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç dokümanı gönderilmeyecek.

Adaylar sonuç bilgilerine, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecekler.

İnternet sitesinde yayımlanan sonuç bilgileri adaylara bildirim niteliğindedir.

Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayısı ile başarılı/başarısız durum bilgisi yer alacaktır.