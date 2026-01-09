Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Korkutucu görüntüsü var ama yemeden duramıyorlar! Şifa deposu 16 saatte pişiriliyor, baltayla yarılıyor

Ürkütücü görüntüsüne rağmen sofraların vazgeçilmezi olan kelle yemeği şifa dağıtıyor. Ustalar kellenin 16 saatlik pişirilme sürecine değindi. Ayrıca baltayla servis edildiği belirtildi. Enerji ve şifa kaynağı olarak bilinen doğal kelle, 300 liradan satışa sunuluyor. İşte kış aylarının vazgeçilmezi kelle...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 10:51

Sivas'ın meşhur lezzetlerinden kelle kış aylarının vazgeçilmezi oluyor. Kelle, kuzu ya da koyun başının özenle temizlenip uzun süre kaynatıldıktan sonra taş fırında saatlerce pişiriliyor. Yaklaşık 16 saatlik zahmetli bir sürecin ardından servise hazır hale geliyor.

Korkutucu görüntüsü var ama yemeden duramıyorlar! Şifa deposu 16 saatte pişiriliyor, baltayla yarılıyor

AKŞAMA KADAR TOK BIRAKIYOR

Kelle, soğuk kış günlerinde enerji vermesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle yöre halkı tarafından sıkça tercih ediliyor. Tamamen doğal yöntemlerle pişirilen kelleler, servis öncesi balta yardımıyla ortadan ikiye bölünerek sunuluyor. Sabah erken saatlerde kelle yiyen vatandaşlar, akşama kadar tok kalıyor. Soğuk havalar ile birlikte kelleye olan talep daha da çok artarken, Sivas'a gelen turistler de bu yöresel lezzeti tatmadan şehirden ayrılmıyor. Yüzde yüz doğal olan bu lezzet, 300 liradan satışa sunuluyor.

Korkutucu görüntüsü var ama yemeden duramıyorlar! Şifa deposu 16 saatte pişiriliyor, baltayla yarılıyor

"İNSANLAR, KELLE YEMEDEN YAPAMIYOR"

Kelle ustası Eren Sönmez, kış aylarının gelmesiyle birlikte kelleye talebin arttığını söyleyerek, "Sivas'ın vazgeçilmezi kelle, geçmişten günümüze kadar yaşayan bir gelenektir. Özellikle kış aylarının tercih edilen yemeğidir. Havalarda soğudu ve dışarıdan gelenlerle beraber yüksek bir rağbet var. Doğal bir besin kaynağı ve uzun yıllarda böyle gider diye düşünüyorum. Her şey bir anda olup bitmiyor zahmetli bir iş. Kanının temizlenmesi için suya atılıyor. Bir gün boyunca böyle bir süreçten geçiyor. Ocağı yaktıktan sonra belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra içeri atıyoruz. Sabaha hazır halde gidip geldiğimizde hazır olmuş bizi bekliyor ve sonra satışa sunuyoruz. Öğleden sonra fırına atarız sabah geldiğimizde hazır olur. Yaklaşık 15-16 saat ocağın içinde bekliyor. Hem dinleniyor hem de pişiyor, baya bir zahmetli süreçten geçiyor. Yöreye göre bu alışkanlık değişiyor. Bizim burada kızarmış kelle yenir. Başka yerlerde bunun çorbası daha çok tüketilir. Tercih meselesi ama kızarmış kellenin yeri ayrıdır. İnsanlar sabah kelle yemezse rahat edemiyor. En az haftada bir gün yiyorlar" dedi.

Korkutucu görüntüsü var ama yemeden duramıyorlar! Şifa deposu 16 saatte pişiriliyor, baltayla yarılıyor

"BEN DE KELLE HASTASIYIM"

Kellenin Sivas için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Çetin aydın, "Sivas'ta kelle sabahları kahvaltı yerine yenir. Sivas'ın vazgeçilmez yemeklerindendir. Sivas denince akıllara kelle gelir. Kış mevsiminde kelleye rağbet daha fazladır. Ben de kelle hastasıyım" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şifa deposu meyve tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.