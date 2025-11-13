Menü Kapat
 Yasemin Güldemir

Şifa deposu meyve tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

Erzincan'da yetişen ve sonbaharda hasadı yapılan doğal şifa kaynağı gilaburu meyvesi tezgahlardaki yerini aldı. Faydaları saymakla bitmeyen meyveye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 14:46

’da doğal şifa kaynağı olarak bilinen gilaburu meyvesi tezgâhlardaki yerini aldı. Halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, hem tadı hem de açısından sunduğu faydalarla vatandaşların ilgisini görüyor.

FARKLI ŞEKİLLERDE KULLANILIYOR

Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.
Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.

SIK TERCİH EDİLİYOR

Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Erzincan’da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.

