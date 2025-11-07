Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte ekim ayında tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı. Bu kapsamda, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde ekim ayında 32 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 78 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32 meyve ve 43 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün alıcı buldu. Bayrampaşa'da, bu ekimde 63 bin 11 ton meyve ve 133 bin 564 ton sebze olmak üzere toplam 196 bin 575 ton ürün getirildi. Ataşehir'deki hale ise 24 bin 492 tonu meyve ile 41 bin 647 tonu sebze olmak üzere toplam 66 bin 139 ton ürün nakledildi.

İki hale ekim ayında 87 bin 503 ton meyve ve 175 bin 211 ton sebze olmak üzere toplamda 262 bin 714 ton ürün getirildiği belirlendi. Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti. Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 15 bin 225 tonunu mandalina, 31 bin 823 tonunu da domates oluşturdu.

Diğer hale ise 5 bin 932 ton mandalina, 11 bin 355 ton olmak üzere domates getirildi. Böylelikle her iki hale toplam 21 bin 157 ton mandalina, 43 bin 178 ton domates ulaştırıldı.

Mandalinayı 16 bin 905 tonla üzüm, 10 bin 7 tonla muz, 8 bin 355 tonla elma, 6 bin 452 tonla limon, 4 bin 566 tonla kavun takip etti. Domatesi ise 17 bin 133 tonla salatalık, 14 bin 978 tonla biber, 14 bin 832 tonla patates, 9 bin 536 tonla patlıcan, 9 bin 501 tonla beyaz lahana izledi.

Meyve olarak en çok tüketilen mandalina ortalama 30,88 lira, üzüm 53 lira, muz 77,63 lira, elma 50,25 lira, limon 69,13 lira, kavun ise 14,55 liraya alıcı buldu. Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 56,37 lira, salatalık 28,29 lira, biber 44,31 lira, patates 15,26 lira, patlıcan 27,50 lira, beyaz lahana 16,79 liradan satıldı.

BAYRAMPAŞA İLE ATAŞEHİR'DEKİ HALLERE EN ÇOK GETİRİLEN 10 MEYVENİN MİKTARLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Mandalina 21 bin 157 ton

Üzüm 16 bin 905 ton

Muz 10 bin 7 ton

Elma 8 bin 355 ton

Limon 6 bin 452

Kavun 4 bin 566

Armut 3 bin 837 ton

Nar 3 bin 708 ton

Portakal 2 bin 613 ton

Trabzon Hurması 1605 ton

BU HALLERE EN ÇOK GETİRİLEN 10 SEBZENİN MİKTARLARI ŞÖYLE:

Domates 43 bin 178 ton

Salatalık 17 bin 133 ton

Biber 14 bin 978 ton

Patates 14 bin 832 ton

Patlıcan 9 bin 536 ton

Beyaz Lahana 9 bin 501 ton

Kuru Soğan 7 bin 212 ton

Fasulye 6 bin 593 ton

Havuç 6 bin 227 ton

Mısır 3 bin 595 ton

BAYRAMPAŞA İLE ATAŞEHİR MEYVE VE SEBZE HALİ'NDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MEYVENİN FİYATI:

Mandalina 30,88 lira

Üzüm 53 lira

Muz 77,63 lira

Elma 50,25 lira

Limon 69,13 lira

Kavun 14,55 lira

Armut 58,13 lira

Nar 49,88 lira

Portakal 69,50 lira

Trabzon Hurması 84,85 lira

İKİ HALDE DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 SEBZENİN FİYATI:

Domates 56,37 lira

Salatalık 28,29 lira

Biber 44,31 lira

Patates 15,26 lira

Patlıcan 27,50 lira

Beyaz Lahana 16,79 lira

Kuru Soğan 11,55 lira

Fasulye 55,13 lira

Havuç 14,42 lira

Mısır 20,83 lira

