17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, ekim ayı içerisinde en çok satın alınan meyve ve sebzeleri açıkladı. Rapora göre ekim ayında kente 87 bin 503 ton meyve ve 175 bin 211 ton sebze olmak üzere toplamda 262 bin 714 ton ürün getirildiği belirlendi. Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.

Büyükşehir Belediyesi () Hal Müdürlüğü, kentte ekim ayında tüketilen ve ürünlerini açıkladı. Bu kapsamda, Meyve ve Sebze Hali'nde ekim ayında 32 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 78 çeşit ürün satıldı.

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32 meyve ve 43 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün alıcı buldu. Bayrampaşa'da, bu ekimde 63 bin 11 ton meyve ve 133 bin 564 ton sebze olmak üzere toplam 196 bin 575 ton ürün getirildi. Ataşehir'deki hale ise 24 bin 492 tonu meyve ile 41 bin 647 tonu sebze olmak üzere toplam 66 bin 139 ton ürün nakledildi.

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

İki hale ekim ayında 87 bin 503 ton meyve ve 175 bin 211 ton sebze olmak üzere toplamda 262 bin 714 ton ürün getirildiği belirlendi. Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti. Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 15 bin 225 tonunu mandalina, 31 bin 823 tonunu da domates oluşturdu.

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

Diğer hale ise 5 bin 932 ton mandalina, 11 bin 355 ton olmak üzere domates getirildi. Böylelikle her iki hale toplam 21 bin 157 ton mandalina, 43 bin 178 ton domates ulaştırıldı.

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

Mandalinayı 16 bin 905 tonla üzüm, 10 bin 7 tonla muz, 8 bin 355 tonla elma, 6 bin 452 tonla limon, 4 bin 566 tonla kavun takip etti. Domatesi ise 17 bin 133 tonla salatalık, 14 bin 978 tonla biber, 14 bin 832 tonla patates, 9 bin 536 tonla patlıcan, 9 bin 501 tonla beyaz lahana izledi.

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

Meyve olarak en çok tüketilen mandalina ortalama 30,88 lira, üzüm 53 lira, muz 77,63 lira, elma 50,25 lira, limon 69,13 lira, kavun ise 14,55 liraya alıcı buldu. Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 56,37 lira, salatalık 28,29 lira, biber 44,31 lira, patates 15,26 lira, patlıcan 27,50 lira, beyaz lahana 16,79 liradan satıldı.

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

BAYRAMPAŞA İLE ATAŞEHİR'DEKİ HALLERE EN ÇOK GETİRİLEN 10 MEYVENİN MİKTARLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

Mandalina 21 bin 157 ton
Üzüm 16 bin 905 ton
Muz 10 bin 7 ton
Elma 8 bin 355 ton
Limon 6 bin 452
Kavun 4 bin 566
Armut 3 bin 837 ton
Nar 3 bin 708 ton
Portakal 2 bin 613 ton
Trabzon Hurması 1605 ton

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

BU HALLERE EN ÇOK GETİRİLEN 10 SEBZENİN MİKTARLARI ŞÖYLE:

Domates 43 bin 178 ton
Salatalık 17 bin 133 ton
Biber 14 bin 978 ton
Patates 14 bin 832 ton
Patlıcan 9 bin 536 ton
Beyaz Lahana 9 bin 501 ton
Kuru Soğan 7 bin 212 ton
Fasulye 6 bin 593 ton
Havuç 6 bin 227 ton
Mısır 3 bin 595 ton

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

BAYRAMPAŞA İLE ATAŞEHİR MEYVE VE SEBZE HALİ'NDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MEYVENİN FİYATI:

Mandalina 30,88 lira
Üzüm 53 lira
Muz 77,63 lira
Elma 50,25 lira
Limon 69,13 lira
Kavun 14,55 lira
Armut 58,13 lira
Nar 49,88 lira
Portakal 69,50 lira
Trabzon Hurması 84,85 lira

Sofraların yıldızı belli oldu: İstanbul’da en çok hangi meyve ve sebze tüketildi?

İKİ HALDE DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 SEBZENİN FİYATI:

Domates 56,37 lira
Salatalık 28,29 lira
Biber 44,31 lira
Patates 15,26 lira
Patlıcan 27,50 lira
Beyaz Lahana 16,79 lira
Kuru Soğan 11,55 lira
Fasulye 55,13 lira
Havuç 14,42 lira
Mısır 20,83 lira

