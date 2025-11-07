Ev, arsa, dükkan sahipleri dikkat! Zaman daralıyor: İşte son tarih

Evi, işyeri, dükkanı, arazi veya arsası olan mülk sahiplerinin vergi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. Emlak sahiplerinin her yıl düzenli olarak iki taksit şeklinde ödediği emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaşlar, 1 Kasım 2025’te başlayan ikinci taksit ödeme döneminde borçlarını 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar ödeyebilecek.

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Taşınmaz sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi için belediyelere başvurmak gerekiyor. Mülkünüzün bulunduğu ilçe belediyesinden emlak taksit ödemenizi gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda emlak vergisi ödemeleri e-Devlet'ten ya da bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapabiliyor.

ÖDEMEYENE CEZA

Vergi borcunu süresi içinde ödemeyen mükellefler, gecikme faiziyle karşılaşacak. Bu nedenle uzmanlar, son güne kalmadan işlemlerin tamamlanması uyarısında bulunuyor. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için gecikme zammı hesaplanıyor. Gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanında; "Emlak Vergisi Kanununa göre; bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1, arsalarda ise binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanır" ifadesine yer veriliyor. Kişiler üzerine kayıtlı olan taşınmaz bilgilerini e-devlet üzerinden sorgulayarak ödeyecekleri emlak vergisi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ ORANI UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANIR?

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından, Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

Engelliler,

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri, yararlanabilirler.

'ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN TAKSİT ÖDEMESİ'NİN SON GÜNÜ 1 ARALIK

Vatandaşlar, 2025 yılına ait emlak, çevre temizlik (ÇTV) ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerini de 1 Aralık 2025 tarihine kadar yapabilecek.