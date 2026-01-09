En iyi gezilecek gizli kasabalar! Bazıları vize istemiyor, uçak biletleri şaşırtıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
En iyi gezilecek kalabalık ve gürültüden uzak gizli kalmış kasabalar belli oldu. Bazı mekanlar vize istemiyor, bazı yerler ise uygun uçak biletiyle öne çıkıyor. İşte o gizli kasabalar...
Her mevsimde turist ve gezginler popüler mekanların yanı sıra tarihi gizli kalmış mekanları keşfetmek istiyor. En ikonik şehirler binlerce vatandaşı çekse de kalabalıklardan uzak doğal güzellikleri olan unutulmuş kıyı şeritlerinde yer alan ve dar sokaklarıyla dikkat çeken mekanlar birer hazine değerinde.
Yeni rota arayan vatandaşlar için çeşitli uçak kampanyaları düzenleniyor. Vizesiz seyahat edilebilecek sakin yaşamıyla öne çıkan kasabalar ve gizli mekanlar belli oldu. Saklı kalmış bu mekanlar için European Best Destinations (EBD) “en iyi gizli hazineler” listesi dahilinde altenatif liste de hazırlandı.
Blagaj, Bosna-Hersek
Buna Nehri’nin turkuaz sularının yanında yer alan Blagaj, 16. yüzyıldan kalma Derviş manastırı Blagaj Tekkesi ile ünlü. Sessiz ve huzurlu atmosferiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi. Etli böreği meşhur.
Halki, Yunanistan
Rodos’un batısında küçük bir ada olan Halki, kristal berraklığında denizi ve neoklasik evleriyle dikkat çekiyor.
Vik, İzlanda
Güney İzlanda’nın siyah kumlu plajları ve etkileyici deniz kayalıklarıyla dikkat çeken Vik, doğa severlerin uğrak noktası. Vik Myrdal Kilisesi ve Dyrhólaey burnu panoramik manzaralar sunuyor. İzlanda’ya özgü balık yahnisi “plokkfiskur” ve süt ürünü “skyr” tadabilirsiniz.
BOSNA HERSEK
Mostar
Taş Köprü (Stari Most) ile dünyaca ünlü olan Mostar, dar sokakları, taş evleri ve nehir kenarı kafeleriyle Balkanların en romantik duraklarından biri.
Travnik
Renkli evleri, tarihi kalesi ve ünlü Travnik köftesiyle bilinen bu kasaba, sakin ve otantik bir Bosna deneyimi sunuyor.
KOSOVA
Prizren
Kosova'nın en popüler ve en romantik kasabası. Taş köprüsü, Osmanlı evleri, kilise ve camilerin yan yana olduğu eski şehir dokusuyla tam bir Avrupa–Balkan karışımı.
Peja (İpek) Rugova Kanyonu
Doğasıyla dikkat çeken dağlık alan merkeze 35 km uzaklıkta.
Rahovets (Orahovac) Bağları
Yüzyıllardır süregelen bağcılık geleneği sayesinde bölge, hem yerli halk hem de turistler için keyifli bir tat ve doğa rotasına dönüşmüştür.
KARADAĞ
Kotor
Surlarla çevrili eski şehri, dar taş sokakları ve Venedik mimarisiyle Karadağ'ın en etkileyici kasabası. Orta Çağ Avrupa'sını birebir yaşatıyor.
Perast
Perast, Kotor’a 15 dakika mesafede yer alan Ortaçağ görünümlü bir balıkçı kasabası.
Sveti Stefan
Denizin ortasındaki ada görüntüsüyle ünlü bu yer, Karadağ'ın simgelerinden.
Tivat
Porto Montenegro, Plavi Horizonti Beach, İskeleler ve Ahşap Kaldırımlar sizleri bekliyor...
ARNAVUTLUK
Berat
"Bin Pencereli Şehir" olarak bilinen Berat, Osmanlı evleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Beyaz evleri ve kale manzarasıyla adeta açık hava müzesi.
Gjirokastër
Taş evleri ve yokuşlu sokaklarıyla zamanın durduğu hissini veren bu kasaba, Arnavutluk'un en otantik rotalarından biri.
Krujë
Akçahisar ilçesi olarak geçiyor. Kalesiyle ünlü olan şehir pazarıyla da meşhur.
SIRBİSTAN
Novi Sad
Her ne kadar "şehir" olarak bilinse de eski kent bölgesi ve Tuna Nehri kıyısıyla tam anlamıyla Avrupa kasabası havası sunar. Petrovaradin Kalesi en simgesel noktasıdır.
Sremski Karlovci
Barok mimarisi, şarap bağları ve renkli meydanlarıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.
Golubac
Tuna Nehri kıyısındaki etkileyici kalesiyle bilinen bu kasaba, doğa ve tarih severler için ideal.
MAKEDONYA
Ohrid
Kuzey Makedonya’nın incisi Ohrid Gölü ve gölün kıyısında kurulmuş bir şehir Ohrid. Arkeolojik bulgulara göre, Ohrid Gölü kıyısındaki şehir Avrupa’nın en eski yerleşimlerinden biri. Ohrid Gölü de 3 milyon yıldan daha uzun bir süre önce oluşmuş.
Struga
Struga Makedonya’nın güneybatısında Ohri Gölü kıyısında yer alan ve turistler tarafından rağbet gören bir kenttir. Sanat ve kültürel eserleriyle öne çıkan şehirdir.
Kratovo
Volkanik vadiler üzerine kurulu Kratovo, taş köprüleri ve kule evleriyle Orta Çağ Avrupa kasabalarını andırıyor.
Vevčani
Doğal kaynak suları, taş evleri ve sakin yaşamıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.