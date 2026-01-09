Menü Kapat
En iyi gezilecek gizli kasabalar! Bazıları vize istemiyor, uçak biletleri şaşırtıyor

Ocak 09, 2026 11:06
1
En iyi gezilecek gizli kasabalar

En iyi gezilecek kalabalık ve gürültüden uzak gizli kalmış kasabalar belli oldu. Bazı mekanlar vize istemiyor, bazı yerler ise uygun uçak biletiyle öne çıkıyor. İşte o gizli kasabalar...

2
En iyi gezilecek gizli kasabalar

Her mevsimde turist ve gezginler popüler mekanların yanı sıra tarihi gizli kalmış mekanları keşfetmek istiyor. En ikonik şehirler binlerce vatandaşı çekse de kalabalıklardan uzak doğal güzellikleri olan unutulmuş kıyı şeritlerinde yer alan ve dar sokaklarıyla dikkat çeken mekanlar birer hazine değerinde.

3
Gizli mekanlar

Yeni rota arayan vatandaşlar için çeşitli uçak kampanyaları düzenleniyor. Vizesiz seyahat edilebilecek sakin yaşamıyla öne çıkan kasabalar ve gizli mekanlar belli oldu. Saklı kalmış bu mekanlar için European Best Destinations (EBD) “en iyi gizli hazineler” listesi dahilinde altenatif liste de hazırlandı.

4
Blagaj, Bosna-Hersek

Blagaj, Bosna-Hersek

Buna Nehri’nin turkuaz sularının yanında yer alan Blagaj, 16. yüzyıldan kalma Derviş manastırı Blagaj Tekkesi ile ünlü. Sessiz ve huzurlu atmosferiyle fotoğraf tutkunlarının da gözdesi. Etli böreği meşhur.

5
Halki, Yunanistan

Halki, Yunanistan

Rodos’un batısında küçük bir ada olan Halki, kristal berraklığında denizi ve neoklasik evleriyle dikkat çekiyor.

6
Vik, İzlanda

Vik, İzlanda

Güney İzlanda’nın siyah kumlu plajları ve etkileyici deniz kayalıklarıyla dikkat çeken Vik, doğa severlerin uğrak noktası. Vik Myrdal Kilisesi ve Dyrhólaey burnu panoramik manzaralar sunuyor. İzlanda’ya özgü balık yahnisi “plokkfiskur” ve süt ürünü “skyr” tadabilirsiniz.

7
Mostar

BOSNA HERSEK

Mostar

Taş Köprü (Stari Most) ile dünyaca ünlü olan Mostar, dar sokakları, taş evleri ve nehir kenarı kafeleriyle Balkanların en romantik duraklarından biri.

8
Travnik

Travnik

Renkli evleri, tarihi kalesi ve ünlü Travnik köftesiyle bilinen bu kasaba, sakin ve otantik bir Bosna deneyimi sunuyor.

9
Prizren

KOSOVA

Prizren

Kosova'nın en popüler ve en romantik kasabası. Taş köprüsü, Osmanlı evleri, kilise ve camilerin yan yana olduğu eski şehir dokusuyla tam bir Avrupa–Balkan karışımı.

10
Peja (İpek) Rugova Kanyonu

Peja (İpek) Rugova Kanyonu

Doğasıyla dikkat çeken dağlık alan merkeze 35 km uzaklıkta.

11
Rahovets (Orahovac) Bağları

Rahovets (Orahovac) Bağları

Yüzyıllardır süregelen bağcılık geleneği sayesinde bölge, hem yerli halk hem de turistler için keyifli bir tat ve doğa rotasına dönüşmüştür.

12
Karadağ

KARADAĞ

Kotor

Surlarla çevrili eski şehri, dar taş sokakları ve Venedik mimarisiyle Karadağ'ın en etkileyici kasabası. Orta Çağ Avrupa'sını birebir yaşatıyor.

13
Perast

Perast

Perast, Kotor’a 15 dakika mesafede yer alan Ortaçağ görünümlü bir balıkçı kasabası.

14
Sveti Stefan

Sveti Stefan

Denizin ortasındaki ada görüntüsüyle ünlü bu yer, Karadağ'ın simgelerinden.

15
Tivat

Tivat

Porto Montenegro, Plavi Horizonti Beach, İskeleler ve Ahşap Kaldırımlar sizleri bekliyor...

16
ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK

Berat

"Bin Pencereli Şehir" olarak bilinen Berat, Osmanlı evleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Beyaz evleri ve kale manzarasıyla adeta açık hava müzesi.

17
Gjirokastër

Gjirokastër

Taş evleri ve yokuşlu sokaklarıyla zamanın durduğu hissini veren bu kasaba, Arnavutluk'un en otantik rotalarından biri.

18
Krujë

Krujë

Akçahisar ilçesi olarak geçiyor. Kalesiyle ünlü olan şehir pazarıyla da meşhur.

19
SIRBİSTAN

SIRBİSTAN

Novi Sad

Her ne kadar "şehir" olarak bilinse de eski kent bölgesi ve Tuna Nehri kıyısıyla tam anlamıyla Avrupa kasabası havası sunar. Petrovaradin Kalesi en simgesel noktasıdır.

20
Sremski Karlovci

Sremski Karlovci

Barok mimarisi, şarap bağları ve renkli meydanlarıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.

21
Golubac

Golubac

Tuna Nehri kıyısındaki etkileyici kalesiyle bilinen bu kasaba, doğa ve tarih severler için ideal.

22
Ohrid

MAKEDONYA

Ohrid

Kuzey Makedonya’nın incisi Ohrid Gölü ve gölün kıyısında kurulmuş bir şehir Ohrid. Arkeolojik bulgulara göre, Ohrid Gölü kıyısındaki şehir Avrupa’nın en eski yerleşimlerinden biri. Ohrid Gölü de 3 milyon yıldan daha uzun bir süre önce oluşmuş.

23
Struga

Struga

Struga Makedonya’nın güneybatısında Ohri Gölü kıyısında yer alan ve turistler tarafından rağbet gören bir kenttir. Sanat ve kültürel eserleriyle öne çıkan şehirdir.

24
Kratovo

Kratovo

Volkanik vadiler üzerine kurulu Kratovo, taş köprüleri ve kule evleriyle Orta Çağ Avrupa kasabalarını andırıyor.

25
Vevčani

Vevčani

Doğal kaynak suları, taş evleri ve sakin yaşamıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.

