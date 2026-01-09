Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

BÖLGE BÖLGE STRATEJİ

Banka, bölgesel bazda da net bir ayrım yapıyor. Japonya hariç Asya piyasaları için “ağırlığı artır” tavsiyesi korunuyor. ABD ve Japonya cephesinde ise duruş değişmiyor: Goldman bu iki piyasa için “nötr” kalmayı tercih ediyor. Avrupa hisseleri tarafında ise tablo daha zayıf. Görece düşük beklentiler nedeniyle “ağırlığı azalt” pozisyonu sürdürülüyor.