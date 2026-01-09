Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Goldman Sachs, 2026’da küresel hisse piyasalarının cazibesini koruyacağını ancak son dönemdeki güçlü yükselişlerin yerini daha sınırlı getirilere bırakabileceğini söylüyor.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel hisse senedi piyasalarına ilişkin 2026 görünümünü paylaştı. Bankaya göre dirençli büyüme, düşen enflasyon baskıları ve süren politika destekleri piyasalar için hâlâ sağlam bir zemin sunuyor. Ancak işin bir de diğer yüzü var: Son yıllarda borsaları yukarı taşıyan güçlü rüzgârlar artık eskisi kadar sert esmiyor.
Goldman Sachs stratejistlerinden Christian Mueller-Glissmann, yayımlanan son GOAL (Global Opportunity Asset Locator) notunda tabloyu net bir dille özetliyor. İyileşen makroekonomik görünüm ve destekleyici politika ayarlamaları hisse senetleri için genel olarak olumlu. Yani risk iştahı tamamen ortadan kalkmış değil. Ama açıkçası banka, bu iştahın artık daha ölçülü tutulması gerektiği görüşünde.
Mueller-Glissmann’a göre Goldman Sachs, 2026’ya girerken riskli varlıklara kapıyı kapatmıyor; sadece frene biraz daha kontrollü basıyor. Başka bir ifadeyle, “daha düşük ama hâlâ cazip” getiriler dönemi başlıyor.
Banka, bölgesel bazda da net bir ayrım yapıyor. Japonya hariç Asya piyasaları için “ağırlığı artır” tavsiyesi korunuyor. ABD ve Japonya cephesinde ise duruş değişmiyor: Goldman bu iki piyasa için “nötr” kalmayı tercih ediyor. Avrupa hisseleri tarafında ise tablo daha zayıf. Görece düşük beklentiler nedeniyle “ağırlığı azalt” pozisyonu sürdürülüyor.