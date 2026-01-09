Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

Ocak 09, 2026 11:07
1
Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

Goldman Sachs, 2026’da küresel hisse piyasalarının cazibesini koruyacağını ancak son dönemdeki güçlü yükselişlerin yerini daha sınırlı getirilere bırakabileceğini söylüyor.

2
Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel hisse senedi piyasalarına ilişkin 2026 görünümünü paylaştı. Bankaya göre dirençli büyüme, düşen enflasyon baskıları ve süren politika destekleri piyasalar için hâlâ sağlam bir zemin sunuyor. Ancak işin bir de diğer yüzü var: Son yıllarda borsaları yukarı taşıyan güçlü rüzgârlar artık eskisi kadar sert esmiyor.

3
Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

GÜÇ VAR AMA İVME DÜŞÜYOR

Goldman Sachs stratejistlerinden Christian Mueller-Glissmann, yayımlanan son GOAL (Global Opportunity Asset Locator) notunda tabloyu net bir dille özetliyor. İyileşen makroekonomik görünüm ve destekleyici politika ayarlamaları hisse senetleri için genel olarak olumlu. Yani risk iştahı tamamen ortadan kalkmış değil. Ama açıkçası banka, bu iştahın artık daha ölçülü tutulması gerektiği görüşünde.

4
Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

Mueller-Glissmann’a göre Goldman Sachs, 2026’ya girerken riskli varlıklara kapıyı kapatmıyor; sadece frene biraz daha kontrollü basıyor. Başka bir ifadeyle, “daha düşük ama hâlâ cazip” getiriler dönemi başlıyor.

5
Goldman Sachs’tan hisse senetleri için temkinli iyimserlik

BÖLGE BÖLGE STRATEJİ

Banka, bölgesel bazda da net bir ayrım yapıyor. Japonya hariç Asya piyasaları için “ağırlığı artır” tavsiyesi korunuyor. ABD ve Japonya cephesinde ise duruş değişmiyor: Goldman bu iki piyasa için “nötr” kalmayı tercih ediyor. Avrupa hisseleri tarafında ise tablo daha zayıf. Görece düşük beklentiler nedeniyle “ağırlığı azalt” pozisyonu sürdürülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.