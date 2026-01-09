Menü Kapat
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

Ocak 09, 2026 10:58
1
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

Jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı altını zirveye taşıyabilir. HSBC, 2026’nın ilk yarısında ons fiyatının 5.000 doları görebileceğini söylüyor; ancak sert rallinin ardından dalgalanma ve düzeltme riskine dikkat çekiyor.

2
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

Avrupa’nın en büyük bankalarından HSBC, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo çizdi. Bankaya göre süregelen jeopolitik riskler, artan kamu borçları ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altını 2026’nın ilk yarısında ons başına 5.000 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Ancak bu güçlü yükselişin, beraberinde düzeltme riskini de getirdiği uyarısı yapılıyor.

3
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

YÜKSEK VOLATİLİTE KAPIDA

HSBC, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini 4.600 dolardan 4.587 dolara çekerken, yıl boyunca volatilitenin yüksek seyredeceğini vurguladı. Banka, jeopolitik tansiyonun düşmesi ya da ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsünü sonlandırması halinde, altındaki rallinin hız kesebileceğine işaret ediyor.

4
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

Böyle bir senaryoda kâr realizasyonlarının öne çıkabileceği ve daha sert geri çekilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. HSBC’ye göre 2026’da altın, 3.950–5.050 dolar gibi geniş bir bantta dalgalanabilir.

5
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

ORTA VE UZUN VADEDE İYİMSER TABLO

Kısa vadede temkinli bir duruş sergileyen banka, orta ve uzun vadede ise altına dair daha iyimser. Artan bütçe açıkları, küresel ölçekte jeopolitik parçalanma ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, altına olan yapısal talebi canlı tutuyor.

6
HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

Bu çerçevede HSBC, 2027 yılı ortalama fiyat tahminini 3.950 dolardan 4.625 dolara, 2028 yılı tahminini ise 3.630 dolardan 4.700 dolara yükseltti. Banka, temel talebin güçlü kalmaya devam edeceği görüşünü koruyor.

