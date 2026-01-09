HSBC’den altın için çarpıcı tahmin

Avrupa’nın en büyük bankalarından HSBC, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo çizdi. Bankaya göre süregelen jeopolitik riskler, artan kamu borçları ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altını 2026’nın ilk yarısında ons başına 5.000 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. Ancak bu güçlü yükselişin, beraberinde düzeltme riskini de getirdiği uyarısı yapılıyor.