Türk Hava Yolları Aralık ayında 7,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, Aralık 2025 dönemine ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, kapasitesini arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artırdığı Aralık ayında toplam 7,3 milyon yolcu taşıdı. Bu dönemde toplam doluluk oranı %82,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2025 Trafik Sonuçları

Aralık ayına ilişkin verilere göre Türk Hava Yolları’nın;

Toplam yolcu sayısı 7,3 milyon olarak kaydedildi.

Dış hat doluluk oranı %82,6, iç hat doluluk oranı %82,7 oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, Aralık 2024’te 2,8 milyon iken, 2025’in aynı ayında %14,1 artışla 3,2 milyona yükseldi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 21,4 milyardan %9,2 artışla 23,3 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, yıllık bazda %15,9 artarak 192,4 bin ton olarak gerçekleşti.

Ocak–Aralık 2025 Dönemi Genel Performans

Türk Hava Yolları’nın 2025 yılının tamamına ilişkin performansı da büyüme trendinin sürdüğünü ortaya koydu.

Toplam yolcu sayısı, bir önceki yıla göre %8,8 artarak 92,6 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 31,7 milyondan %12,8 artışla 35,7 milyona yükseldi.

Toplam yolcu doluluk oranı %83,2 olarak kaydedilirken; yurt dışı hatlarda %82,9, yurt içi hatlarda ise %86 seviyesine ulaşıldı.

Toplam AKK, 254,1 milyardan %7,5 artışla 273,2 milyar oldu.

Toplam kargo ve posta hacmi, %8,4 artışla 2,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Aralık 2025 itibarıyla filodaki uçak sayısı 516’ya yükseldi.