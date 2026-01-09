Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Türk Hava Yolları Aralık ayında 7,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, Aralık 2025’te 7,3 milyon yolcu taşıdı. Kargo hacmi %15,9 artarken, yıl genelinde yolcu sayısı 92,6 milyona ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk Hava Yolları Aralık ayında 7,3 milyon yolcu taşıdı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 10:38

Türk Hava Yolları, Aralık 2025 dönemine ilişkin yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, kapasitesini arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 artırdığı Aralık ayında toplam 7,3 milyon yolcu taşıdı. Bu dönemde toplam doluluk oranı %82,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2025 Trafik Sonuçları

Aralık ayına ilişkin verilere göre Türk Hava Yolları’nın;

Toplam yolcu sayısı 7,3 milyon olarak kaydedildi.
Dış hat doluluk oranı %82,6, iç hat doluluk oranı %82,7 oldu.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, Aralık 2024’te 2,8 milyon iken, 2025’in aynı ayında %14,1 artışla 3,2 milyona yükseldi.
Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 21,4 milyardan %9,2 artışla 23,3 milyara ulaştı.
Taşınan kargo ve posta hacmi, yıllık bazda %15,9 artarak 192,4 bin ton olarak gerçekleşti.
Ocak–Aralık 2025 Dönemi Genel Performans

Türk Hava Yolları’nın 2025 yılının tamamına ilişkin performansı da büyüme trendinin sürdüğünü ortaya koydu.

Toplam yolcu sayısı, bir önceki yıla göre %8,8 artarak 92,6 milyon oldu.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı, 31,7 milyondan %12,8 artışla 35,7 milyona yükseldi.
Toplam yolcu doluluk oranı %83,2 olarak kaydedilirken; yurt dışı hatlarda %82,9, yurt içi hatlarda ise %86 seviyesine ulaşıldı.
Toplam AKK, 254,1 milyardan %7,5 artışla 273,2 milyar oldu.
Toplam kargo ve posta hacmi, %8,4 artışla 2,2 milyon ton olarak gerçekleşti.
Aralık 2025 itibarıyla filodaki uçak sayısı 516’ya yükseldi.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.