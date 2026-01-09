Uzmanlardan zayıflama iğneleri için uyarı: Bıraktığınız an bakın ne oluyor?

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, popüler zayıflama ilaçlarını bırakan kullanıcıların verdikleri kiloları geleneksel diyet yapanlara kıyasla çok daha süratli bir şekilde geri aldığını ortaya koydu. Uzmanlar, zayıflama iğneleriyle elde edilen fit görünümün kalıcı olması için kullanıcılara daha güçlü bir destek verilmesi gerektiği konusunda hemfikir.

The Independent'in haberine göre, araştırmacılar piyasada çok popüler olan zayıflama ilaçlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler, kullanan kişilerin tedavi süresince kilo verdiğini ancak iğnelerin bırakılmasından sonraki 20 ay içinde verilen kiloların yeniden alındığını gösterdi.

DİYET YAPANLARA GÖRE 4 KAT DAHA HIZLI

Araştırmadan elde edilen veriler, ilaç desteği olmadan sadece sağlıklı beslenme ve egzersizle zayıflayan kişilerin ulaştıkları kiloyu yaklaşık dört yıl boyunca koruyabildiğini ortaya koyuyor. İlaç kullanan grupta ise kiloların geri dönüş hızı, geleneksel yöntemleri izleyenlere oranla dört kat daha fazla.

Maliyetlerin yüksekliği, yan etkiler veya hedeflenen kiloya ulaşılması gibi nedenlerle kullanıcıların yarısının ilaç tedavisini yarıda bıraktığı ortaya çıktı.

VERİLEN KİLOLAR 1,5 YILDA GERİ GELİYOR

British Medical Journal'da (BMJ) yayımlanan ve 9 binden fazla kişiyi kapsayan 37 ayrı çalışmanın derlendiği analiz, kayda değer istatistikler barındırıyor. Ortalama 10 aylık tedavi süresi ve ardından gelen 8 aylık takip sürecinde herhangi bir zayıflama ilacı kullanan kişiler tedavi boyunca ortalama 8,3 kilo kaybetti.

Ancak ilaç bırakıldıktan sonraki ilk yıl içinde 4,8 kilo geri alındı ve 1,7 yılın sonunda kişiler başlangıç kilolarına geri döndü. Bazı vatandaşların, kullanım süresince yaklaşık 15 kilo verirken tedaviyi kestikten sonraki ilk yılda 10 kilo geri aldığı görüldü. Grubun tüm kiloları geri almasının ise sadece 1,5 yıl sürdüğü saptandı.

"İŞTAH CANAVARI" YENİDEN UYANIYOR

GLP-1 reseptör agonistleri olarak bilinen zayıflama iğnelerinin kan şekerini, iştahı ve sindirimi düzenleyen doğal hormonu taklit ederek çalıştığı belirtiliyor. Surrey Üniversitesi'nden Beslenme Doçenti Dr. Adam Collins, hızlı kilo alımının vücudun ilaca alışması ve etkilerine karşı daha az duyarlı hale gelmesinden kaynaklanabileceğini belirtti:

"İlaçları alırken sorun yok. Ancak GLP-1 çekildiği anda iştah artık kontrol altında tutulamaz hale geliyor ve aşırı yeme ihtimali çok daha yükseliyor."

Glasgow Üniversitesi Metabolik Tıp Profesörü Naveed Sattar ise obezitenin kronik bir durum olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "İğneyi bıraktığınızda sürekli yemek yeme isteği hemen geri dönüyor. Oysa yaşam tarzı değişiklikleriyle kilo verdiğinizde motivasyonunuz ve öğrendiğiniz beceriler sayesinde farklı bir insana dönüşüyorsunuz."