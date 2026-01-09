İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan haberde 'yapay zeka' vurgusu! 'Doğru-yanlış ayrımını yok ediyor'

İstanbul'da "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yapay zekanın habercilikteki yerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Bizi yönlendiren şey yapay zekalar olmamalı" diyen Duran, "hızlı erişim, iyi bir imkan ama sağlıklı ve doğru haberi ortaya koyabilmek için gazetecinin aktörlüğü eskisinden daha da önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.

"HIZ, DOĞRU-YANLIŞ AYRIMINI YOK EDİYOR"

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizi yönlendiren şey yapay zekalar olmamalı. Hızlı erişim, iyi bir imkan ama sağlıklı ve doğru bilgiyi ortaya koyabilmek için gazetecinin aktörlüğü eskisinden daha da önemli hale geldi.

Gazetecilik ve kurumsal medya zannedildiği gibi etkisini yitirmeyecek aksine yeni fonksiyonlar üstlenerek daha önemli hale gelecek.

Yapay zeka, gazetecilikte faydalanması gereken bir imkan ancak asla bir özne olmamalı. Yapay zekaya sorumluluğu bırakamayız. Gazetecinin bağımsızlığı ve mesleki etiği hepsinin önünde gelmeli. Bu konular algoritmalara bırakılamaz.

Dijital egemenlik, Türkiye açısından baktığımızda milli egemenliğimizin çok önemli bir parçasıdır.

Dezenformasyon hızla yayılıyor. Bilgi akışında hız, doğru-yanlış ayrımını yok ediyor.

Medya kuruluşlarımızın bilinçle hareket etmesi ve gerçekten sağmaması büyük önem taşıyor. Bizim gazetecilerimiz, kendi medeniyet anlayışımızda ve köklü tarihimizden beslenerek dijital ortamı şekillendiren aktörler olmalıdırlar. Yüksek bilincin gerekli olduğunu ve gazeteciler için bunun bir kamu görevi olduğunu düşünüyorum.